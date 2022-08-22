Людмила Киченок дебютировала в первой десятке парного рейтинга WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок после победы на престижном турнире WTA 1000 в Цинциннати дебютировала в первой десятке парного мирового рейтинга.

Люда стала всего третьей украинкой, которой покорилось это достижение. В топ-10 ранее поднимались Елена Татаркова (1999) и Катерина Бондаренко (2008).

Отметим, что Киченок в этом году вместе с латвийкой Еленой Остапенко выиграла два турнира (Бирмингем и Цинциннати), также она еще два раза доходила до финалов.

Также в топ-100 находятся Марта Костюк (46) и Надежда Киченок (69).

Топ-10 парного рейтинга WTA