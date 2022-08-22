Рейтинг ATP. Чорич вернулся в тридцатку, Норри обновил личный рекорд

На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Цинциннати. Титул достался хорвату Борне Чоричу, который самым низкорейтинговым победителем (№152 ATP) в истории турниров данной категории. Победа позволили ему подняться на 29-ю строчку, теперь он будет сеяным на US Open.

Финалист Стефанос Циципас вернулся в первую пятерку. Также в десятке лучших улучшил позицию канадец Феликс Оже-Альяссим. А британец Кэмерон Норри обновил личный рекорд, поднявшись на девятую строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

У украинцев стоит выделить Илью Марченко, который вернул 14 позиций, также немного улучшили свое положение Олег Приходько и Александр Кравченко. У остальных небольшие потери.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Циципас вышел на второе место, опередив Карлоса Алькараса. А Оже-Альяссим оказался выше Александра Зверева.

Чемпионская гонка ATP