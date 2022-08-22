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  4. Рейтинг ATP. Чорич вернулся в тридцатку, Норри обновил личный рекорд
ATP
22 августа 2022, 11:07 | Обновлено 22 августа 2022, 11:08
179
0

Рейтинг ATP. Чорич вернулся в тридцатку, Норри обновил личный рекорд

Стефанос Циципас снова в первой пятерке

22 августа 2022, 11:07 | Обновлено 22 августа 2022, 11:08
179
0
Рейтинг ATP. Чорич вернулся в тридцатку, Норри обновил личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Борна Чорич и Стефанос Циципас

На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Цинциннати. Титул достался хорвату Борне Чоричу, который самым низкорейтинговым победителем (№152 ATP) в истории турниров данной категории. Победа позволили ему подняться на 29-ю строчку, теперь он будет сеяным на US Open.

Финалист Стефанос Циципас вернулся в первую пятерку. Также в десятке лучших улучшил позицию канадец Феликс Оже-Альяссим. А британец Кэмерон Норри обновил личный рекорд, поднявшись на девятую строчку. 

Топ-10 рейтинга ATP

У украинцев стоит выделить Илью Марченко, который вернул 14 позиций, также немного улучшили свое положение Олег Приходько и Александр Кравченко. У остальных небольшие потери.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Циципас вышел на второе место, опередив Карлоса Алькараса. А Оже-Альяссим оказался выше Александра Зверева.

Чемпионская гонка ATP   

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Источник Sport.ua
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