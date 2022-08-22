Рейтинг WTA. Калинина вернулась в топ-50, Гарсия снова в первой двадцатке

На прошлой неделе женщины отыграли престижный хардовый турнир WTA 1000 в Цинциннати.

Трофей достаточно неожиданно взяла экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия, которая стартовала в квалификации. Благодаря этому успеху француженка поднялась на 17-ю строчку мирового рейтинга и будет сеяной на US Open. В финале также сражалась чешка Петра Квитова, она вплотную приблизилась к первой двадцатке.

В топ-10 произошла одно небольшое изменение – Арина Соболенко и Симона Халеп поменялись местами.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина вернулась в первую полусотню, но она все еще остается второй ракеткой нашей страны. Марта Костюк, Леся Цуренко и Дарья Снигур немного добавили, Даяна Ястремская – потеряла шесть позиций.

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке Гарсия поднялась на девятую строчку, но первая восьмерка осталась без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Костюк и Калинина улучшили свои позиции в Чемпионской гонке, Ястремская – немного потеряла. У остальных без особых изменений.

Украинки в Чемпионской гонке WTA