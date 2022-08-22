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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 04:40 | Обновлено 22 августа 2022, 04:48
61
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Кривбасс

В Ковалевке состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги

22 августа 2022, 04:40 | Обновлено 22 августа 2022, 04:48
61
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Кривбасс
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Во вторник, 23 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» сыграет против «Кривбасса».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Колос» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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