Во вторник, 23 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» сыграет против «Кривбасса».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Колос» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Кривбасс».