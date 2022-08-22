Украина. Премьер лига22 августа 2022, 04:40 | Обновлено 22 августа 2022, 04:48
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Кривбасс
В Ковалевке состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги
22 августа 2022, 04:40 | Обновлено 22 августа 2022, 04:48
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Во вторник, 23 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» сыграет против «Кривбасса».
Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Колос» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Кривбасс».
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