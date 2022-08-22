ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе открыл счет в матче против «Лилля» (7:1) в 3‑м туре Лиги 1, отличившись на восьмой секунде.

Это самый быстрый гол в истории Лиги 1. Француз забил с передачи Лионеля Месси.

Мбаппе повторил рекорд Мишеля Рио, забившего за «Кан» против «Каннов» в 1992 году на 8 секунде.