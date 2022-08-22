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  4. ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
Франция
22 августа 2022, 04:04 |
444
0

ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1

Форварду ПСЖ понадобилось всего 9 секунд, чтобы отличиться

22 августа 2022, 04:04 |
444
0
ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе открыл счет в матче против «Лилля» (7:1) в 3‑м туре Лиги 1, отличившись на восьмой секунде.

Это самый быстрый гол в истории Лиги 1. Француз забил с передачи Лионеля Месси.

Мбаппе повторил рекорд Мишеля Рио, забившего за «Кан» против «Каннов» в 1992 году на 8 секунде.

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