Франция22 августа 2022, 04:04 |
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ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
Форварду ПСЖ понадобилось всего 9 секунд, чтобы отличиться
22 августа 2022, 04:04 |
444
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Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе открыл счет в матче против «Лилля» (7:1) в 3‑м туре Лиги 1, отличившись на восьмой секунде.
Это самый быстрый гол в истории Лиги 1. Француз забил с передачи Лионеля Месси.
Мбаппе повторил рекорд Мишеля Рио, забившего за «Кан» против «Каннов» в 1992 году на 8 секунде.
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