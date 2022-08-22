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22 августа 2022, 03:45 | Обновлено 22 августа 2022, 03:50
62
0

Андрей Шевченко стал лауреатом премии Национальная легенда Украины

Легенда украинского футбола получил награду от Владимира Зеленского

22 августа 2022, 03:45 | Обновлено 22 августа 2022, 03:50
62
0
Андрей Шевченко стал лауреатом премии Национальная легенда Украины
t.me/v_zelenskiy_official. Владимир Зеленский и Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал лауреатом премии «Национальная легенда Украины».

«Легенда киевского «Динамо» и сборной Украины. Победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча». Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают сплачивать мир для поддержки и помощи Украине», - отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

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