Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал лауреатом премии «Национальная легенда Украины».

«Легенда киевского «Динамо» и сборной Украины. Победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча». Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают сплачивать мир для поддержки и помощи Украине», - отметил Президент Украины Владимир Зеленский.