Другие новости22 августа 2022, 03:45 | Обновлено 22 августа 2022, 03:50
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Андрей Шевченко стал лауреатом премии Национальная легенда Украины
Легенда украинского футбола получил награду от Владимира Зеленского
22 августа 2022, 03:45 | Обновлено 22 августа 2022, 03:50
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал лауреатом премии «Национальная легенда Украины».
«Легенда киевского «Динамо» и сборной Украины. Победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча». Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают сплачивать мир для поддержки и помощи Украине», - отметил Президент Украины Владимир Зеленский.
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