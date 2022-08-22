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Чемпионат Италии
Наполи
21.08.2022, FT 4 : 0
Монца
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Италия
22 августа 2022, 03:21 | Обновлено 22 августа 2022, 03:34
39
0

Наполи – Монца – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

22 августа 2022, 03:21 | Обновлено 22 августа 2022, 03:34
39
0
Наполи – Монца – 4:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле разгромил «Монцу» со счетом 4:0.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ким Мин Джэ (Наполи).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
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видео голов и обзор Монца Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник MEGOGO
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