Италия22 августа 2022, 03:21 | Обновлено 22 августа 2022, 03:34
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Наполи – Монца – 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
22 августа 2022, 03:21 | Обновлено 22 августа 2022, 03:34
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В матче 2-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле разгромил «Монцу» со счетом 4:0.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ким Мин Джэ (Наполи).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
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