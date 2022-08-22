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Украина. Первая лига
22 августа 2022, 02:41 | Обновлено 22 августа 2022, 02:51
46
0

Экс-хавбек Металлиста 1925 может перейти в Эпицентр

Последним клубом Сергея Романова был «Горняк-Спорт»

22 августа 2022, 02:41 | Обновлено 22 августа 2022, 02:51
46
0
Экс-хавбек Металлиста 1925 может перейти в Эпицентр
ФК Металлист 1925. Сергей Романов

«Эпицентр» может усилиться полузащитником Сергеем Романовым.

Хавбек ранее выступал за «Металлист 1925», «Металл» и «Горняк-Спорт». За клуб из Горишних Плавней Романов провел 19 матчей во всех турнирах прошлого сезона.

Сергей – воспитанник «Зари». В 2015 году он стал участником скандала с договорными матчами дубля луганчан.

Ранее «Эпицентр» пополнили 11 новых футболистов. Клуб, который теперь будет представлять Каменец-Подольский, продолжит работу по комплектации состава, сообщал директор клуба Владимир Игнатьев.

«Эпицентр» выступит в группе А Первой лиги в сезоне 2022/23. Старт чемпионата запланирован на 27 августа.

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Сергей Романов Металлист 1925 Горняк-Спорт трансферы
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Источник Sportarena
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