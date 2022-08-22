Экс-хавбек Металлиста 1925 может перейти в Эпицентр

«Эпицентр» может усилиться полузащитником Сергеем Романовым.

Хавбек ранее выступал за «Металлист 1925», «Металл» и «Горняк-Спорт». За клуб из Горишних Плавней Романов провел 19 матчей во всех турнирах прошлого сезона.

Сергей – воспитанник «Зари». В 2015 году он стал участником скандала с договорными матчами дубля луганчан.

Ранее «Эпицентр» пополнили 11 новых футболистов. Клуб, который теперь будет представлять Каменец-Подольский, продолжит работу по комплектации состава, сообщал директор клуба Владимир Игнатьев.

«Эпицентр» выступит в группе А Первой лиги в сезоне 2022/23. Старт чемпионата запланирован на 27 августа.