Англия22 августа 2022, 01:28 | Обновлено 22 августа 2022, 02:02
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Вест Хэм – Брайтон – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
22 августа 2022, 01:28 | Обновлено 22 августа 2022, 02:02
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В поединке 3-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 0:2.
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
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