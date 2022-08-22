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Чемпионат Англии
Вест Хэм
21.08.2022, FT 0 : 2
Брайтон
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Англия
22 августа 2022, 01:28 | Обновлено 22 августа 2022, 02:02
12
0

Вест Хэм – Брайтон – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

22 августа 2022, 01:28 | Обновлено 22 августа 2022, 02:02
12
0
Вест Хэм – Брайтон – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 3-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 0:2.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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