У Костюк изменилась соперница на турнире в Канаде

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в список сеяных на хардовом турнире серии WTA 250 в Гранби (Канада), который стартует на следующей неделе.

Случилось это после отказа от участия двух сеяных теннисисток.

Костюк изначально должна была встретиться с Джейми Форлис из Австралии, но теперь сыграет против словенки Тамары Зиданшек.

Отметим, что в квалификации соревнований в Гранби борьбу продолжает Надежда Киченок. Она вышла в финал отбора.

Хардовые соревнования Championnats Banque Nationale de Granby пройдут паралельно с квалификацией US Open 2022, где Марта сыграет в основной сетке. Призовой фонд турнира в Гранби – $251,750.

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