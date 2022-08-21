У Костюк изменилась соперница на турнире в Канаде
Теперь Марта будет сеяной
Украинская теннисистка Марта Костюк попала в список сеяных на хардовом турнире серии WTA 250 в Гранби (Канада), который стартует на следующей неделе.
Случилось это после отказа от участия двух сеяных теннисисток.
Костюк изначально должна была встретиться с Джейми Форлис из Австралии, но теперь сыграет против словенки Тамары Зиданшек.
Отметим, что в квалификации соревнований в Гранби борьбу продолжает Надежда Киченок. Она вышла в финал отбора.
Хардовые соревнования Championnats Banque Nationale de Granby пройдут паралельно с квалификацией US Open 2022, где Марта сыграет в основной сетке. Призовой фонд турнира в Гранби – $251,750.
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