US Open20 июля 2022, 18:35 | Обновлено 20 июля 2022, 18:57
292
0
Четыре украинки заявились в основу US Open
Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко претендуют на основу
20 июля 2022, 18:35 | Обновлено 20 июля 2022, 18:57
292
0
Организаторы US Open опубликовали заявочный список теннисисток.
В основе Открытого чемпионата США по теннису Украину представят Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
В квалификации должны сыграть Дарья Снигур, Катерина Байндл и Катарина Завацкая, которая заявилась по «замороженному» рейтингу.
US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июля 2022, 01:00 5
Поединок состоится в среду, 20 июля
Футбол | 19 июля 2022, 21:03 7
О финализации сделки будет объявлено в ближайшие часы
Другие виды | 20.07.2022, 05:43
Теннис | 20.07.2022, 01:23
Футбол | 20.07.2022, 12:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.07.2022, 00:15
19.07.2022, 10:45 8
19.07.2022, 01:10 2
20.07.2022, 00:45 9
19.07.2022, 22:30 6
18.07.2022, 19:50 12
19.07.2022, 08:45
19.07.2022, 05:40 4