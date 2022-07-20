Четыре украинки заявились в основу US Open

Организаторы US Open опубликовали заявочный список теннисисток.

В основе Открытого чемпионата США по теннису Украину представят Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

В квалификации должны сыграть Дарья Снигур, Катерина Байндл и Катарина Завацкая, которая заявилась по «замороженному» рейтингу.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.