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US Open
20 июля 2022, 18:35 | Обновлено 20 июля 2022, 18:57
292
0

Четыре украинки заявились в основу US Open

Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко претендуют на основу

20 июля 2022, 18:35 | Обновлено 20 июля 2022, 18:57
292
0
Четыре украинки заявились в основу US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Организаторы US Open опубликовали заявочный список теннисисток.

В основе Открытого чемпионата США по теннису Украину представят Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

В квалификации должны сыграть Дарья Снигур, Катерина Байндл и Катарина Завацкая, которая заявилась по «замороженному» рейтингу.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.

 

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