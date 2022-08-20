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  4. Костюк жестко высказалась об инциденте с флагом Украины в Цинциннати
WTA
20 августа 2022, 21:23 |
2370
0

Костюк жестко высказалась об инциденте с флагом Украины в Цинциннати

Марта шокирована тем, что случилось на турнире в США

20 августа 2022, 21:23 |
2370
0
Костюк жестко высказалась об инциденте с флагом Украины в Цинциннати
twitter.com/BenRothenberg

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала скандальную ситуацию с флагом Украины на матче россиянок в рамках турнира в Цинциннати.

«Комментариев у меня очень много по этой ситуации. Это просто в голове не укладывается, как такое могло произойти. WTA очень сильно защищает российских и белорусских спортсменов, они говорят, что НИКТО из них не поддерживает россию и все они молодцы. Но, как можем видеть, у них триггерная точка – это украинский флаг. А то, что для нас триггер – это те россияне и белорусы, которые поддерживают россию [в войне против Украины], это уже никого не интересует. То есть, наши просьбы что-то сделать абсолютно игнорируются. Мы с самого начала понимали, что они явно не на нашей стороне, к сожалению. Но чтобы это доходило до такого абсурда, никто не думал. В дальнейшем, надеемся, будут известны наши действия, мы этим занимаемся.

Причина, по которой болельщицу убрали с трибуны, как было сообщено, – это слишком большой флаг. Сам Цинциннати выставлял огромный испанский флаг, который у них висел на трибуне. Это настолько цинично, нет этому никакого предела. И никто не замерил этот флаг, никто не пришел с сантиметром или линейкой, и не написал в протоколе, что из-за этого выводим с трибуны. Такого не было, её просто вывели и все.

В тот день эта болельщица была и на моем матче, но тогда мы еще не знали, что произошло. Мы очень удивились, что она была без флага. Мама сказала мне, что она была на матче россиянок, поэтому мне было непонятно, почему на нашу игру она сняла флаг. И уже потом мы узнали, что ей сказали его убрать», – сказала Костюк.

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Источник Большой теннис Украины
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