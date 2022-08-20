Украина. Премьер лига20 августа 2022, 20:57 | Обновлено 20 августа 2022, 20:58
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Пойдет к Зинченко? Арсенал проявляет интерес к Мудрику
Вингер «Шахтера» еще может оказаться в АПЛ
20 августа 2022, 20:57 | Обновлено 20 августа 2022, 20:58
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«Арсенал» проявляет интерес к вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику. Об этом сообщает французский ресурс MediaFoot Marseille.
По информации источника, пока что конкретного предложения со стороны «Арсенала» не было, однако кандидатура 21-летнего украинца рассматривается.
Нынешним летом Мудриком интересовался целый ряд европейских клубов, однако в августе вингер заявил о том, что решил остаться в «Шахтере».
Напомним, нынешним летом в «Арсенал» перешел другой украинец – Александр Зинченко.
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ООО, це був би супер фланг разом з Зіною))
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