Пойдет к Зинченко? Арсенал проявляет интерес к Мудрику

«Арсенал» проявляет интерес к вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику. Об этом сообщает французский ресурс MediaFoot Marseille.

По информации источника, пока что конкретного предложения со стороны «Арсенала» не было, однако кандидатура 21-летнего украинца рассматривается.

Нынешним летом Мудриком интересовался целый ряд европейских клубов, однако в августе вингер заявил о том, что решил остаться в «Шахтере».

Напомним, нынешним летом в «Арсенал» перешел другой украинец – Александр Зинченко.