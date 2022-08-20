Боруссия Д

Матч третьего тура Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и «Вердером» завершился настоящей драмой. «Боруссия» вела 2:0 до 89-й минуты, однако «Вердер» сумел совершить невероятный камбэк и победил 3:2: