20.08.2022, FT 2 : 3
Германия20 августа 2022, 20:03 |
1830
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ВИДЕО. Боруссия Д – Вердер – 2:3. Невероятный камбэк гостей. Обзор матча
До 89-й минуты хозяева вели 2:0
20 августа 2022, 20:03 |
1830
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Матч третьего тура Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и «Вердером» завершился настоящей драмой. «Боруссия» вела 2:0 до 89-й минуты, однако «Вердер» сумел совершить невероятный камбэк и победил 3:2:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Бёрк (Вердер).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Шмидт (Вердер).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Бьюкенен (Вердер).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
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