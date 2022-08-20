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20 августа 2022, 18:39 |
1021
3

Бундеслига. Сумасшедший камбэк от Вердера, Хоффенхайм разгромил Байер

Продолжается третий тур Бундеслиги

20 августа 2022, 18:39 |
1021
3
Бундеслига. Сумасшедший камбэк от Вердера, Хоффенхайм разгромил Байер
ФК Хоффенхайм

Состоялись еще пять матчей в рамках третьего тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Дортмунд до 89-й минуты вела 2:0 в домашнем матче с «Вердером», однако умудрилась проиграть 2:3. «Байер» дома разгромно проиграл «Хоффенхайму».

«Аугсбург» - «Майнц» - 1:2
Голы: Демирович 35 – Онисиво 31, Ли Че Сон 90+3

«Байер» - «Хоффенхайм» - 0:3
Голы: Баумгартнер 9, Крамарич 35, Рюттер 78

«Боруссия» Дортмунд – «Вердер» - 2:3
Голы: Брандт 45+2, Геррейро 77 – Бьюкенен 89, Шмидт 90+3, Берк 90+5

«Вольфсбург» - «Шальке» - 0:0

«Штутгарт» - «Фрайбург» - 0:1
Гол: Грифо 11

Вчера «Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Герту».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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roman75zpr
Вот это бременские музыканты психанули... ёще и в гостях с фаворитом встречи
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+2
Владимир Коновалец
Хтось дуже добре заробив на конторі..
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+1
Artem !
Ого, відеоогляд в студію
Ответить
0
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