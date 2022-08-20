Бундеслига. Сумасшедший камбэк от Вердера, Хоффенхайм разгромил Байер
Продолжается третий тур Бундеслиги
Состоялись еще пять матчей в рамках третьего тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Дортмунд до 89-й минуты вела 2:0 в домашнем матче с «Вердером», однако умудрилась проиграть 2:3. «Байер» дома разгромно проиграл «Хоффенхайму».
«Аугсбург» - «Майнц» - 1:2
Голы: Демирович 35 – Онисиво 31, Ли Че Сон 90+3
«Байер» - «Хоффенхайм» - 0:3
Голы: Баумгартнер 9, Крамарич 35, Рюттер 78
«Боруссия» Дортмунд – «Вердер» - 2:3
Голы: Брандт 45+2, Геррейро 77 – Бьюкенен 89, Шмидт 90+3, Берк 90+5
«Вольфсбург» - «Шальке» - 0:0
«Штутгарт» - «Фрайбург» - 0:1
Гол: Грифо 11
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