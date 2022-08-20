Бундеслига. Сумасшедший камбэк от Вердера, Хоффенхайм разгромил Байер

Состоялись еще пять матчей в рамках третьего тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Дортмунд до 89-й минуты вела 2:0 в домашнем матче с «Вердером», однако умудрилась проиграть 2:3. «Байер» дома разгромно проиграл «Хоффенхайму».

«Аугсбург» - «Майнц» - 1:2

Голы: Демирович 35 – Онисиво 31, Ли Че Сон 90+3

«Байер» - «Хоффенхайм» - 0:3

Голы: Баумгартнер 9, Крамарич 35, Рюттер 78

«Боруссия» Дортмунд – «Вердер» - 2:3

Голы: Брандт 45+2, Геррейро 77 – Бьюкенен 89, Шмидт 90+3, Берк 90+5

«Вольфсбург» - «Шальке» - 0:0

«Штутгарт» - «Фрайбург» - 0:1

Гол: Грифо 11

Вчера «Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Герту».