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  4. Источник: Шахтер работает над трансфером Петряка
Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 19:50 |
1406
1

Источник: Шахтер работает над трансфером Петряка

Вингер «МОЛ-Фехервар» может вернуться в Украину

20 августа 2022, 19:50 |
1406
1
Источник: Шахтер работает над трансфером Петряка
МОЛ Фехервар. Иван Петряк

«Шахтер» проявляет интерес к вингеру «МОЛ-Фехервара» Ивану Петряку. Об этом сообщает Профутбол.

Переговоры с самим игроком уже велись, но конкретики пока что не было. Сам Петряк готов вернуться в УПЛ. Новый сезон чемпионата Украины стартует уже 23 августа.

Петряк выступает за «МОЛ-Фехервар» с 2019 года. В 2016 – 2018 годах 28-летний украинец уже выступал за «Шахтер».

Ранее «Шахтер» вернул в клуб еще одного украинца из чемпионата Венгрии – Александра Зубкова из «Ференцвароша».

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Источник ПроФутбол
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Влад Тараненко
Дебилизм.
Зубков, Петряк... подписывают своих же сбитых летчиков. 
За эти деньги можно было купить двух молодых быстрых африканцев на фланг (пример Бонавентура в Заре, купленный за мешок бананов), больше толку бы было. Ну и в защиту двух игроков не помешало бы. А то все спарринги защита все время что и делала, что дарила мяч сопернику, и это против слабых команд. Да, сейчас времена не те и деньгами сейчас не покидаешься, но хоть какую-то часть спокойно можно было выделить. 
А Петряк быстрый, но без техники, а Зубков ровно наоборот. Обычные средние игроки для 3-4 места в УПЛ
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