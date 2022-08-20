Источник: Шахтер работает над трансфером Петряка
Вингер «МОЛ-Фехервар» может вернуться в Украину
«Шахтер» проявляет интерес к вингеру «МОЛ-Фехервара» Ивану Петряку. Об этом сообщает Профутбол.
Переговоры с самим игроком уже велись, но конкретики пока что не было. Сам Петряк готов вернуться в УПЛ. Новый сезон чемпионата Украины стартует уже 23 августа.
Петряк выступает за «МОЛ-Фехервар» с 2019 года. В 2016 – 2018 годах 28-летний украинец уже выступал за «Шахтер».
Ранее «Шахтер» вернул в клуб еще одного украинца из чемпионата Венгрии – Александра Зубкова из «Ференцвароша».
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Зубков, Петряк... подписывают своих же сбитых летчиков.
За эти деньги можно было купить двух молодых быстрых африканцев на фланг (пример Бонавентура в Заре, купленный за мешок бананов), больше толку бы было. Ну и в защиту двух игроков не помешало бы. А то все спарринги защита все время что и делала, что дарила мяч сопернику, и это против слабых команд. Да, сейчас времена не те и деньгами сейчас не покидаешься, но хоть какую-то часть спокойно можно было выделить.
А Петряк быстрый, но без техники, а Зубков ровно наоборот. Обычные средние игроки для 3-4 места в УПЛ