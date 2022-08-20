Источник: Шахтер работает над трансфером Петряка

«Шахтер» проявляет интерес к вингеру «МОЛ-Фехервара» Ивану Петряку. Об этом сообщает Профутбол.

Переговоры с самим игроком уже велись, но конкретики пока что не было. Сам Петряк готов вернуться в УПЛ. Новый сезон чемпионата Украины стартует уже 23 августа.

Петряк выступает за «МОЛ-Фехервар» с 2019 года. В 2016 – 2018 годах 28-летний украинец уже выступал за «Шахтер».

Ранее «Шахтер» вернул в клуб еще одного украинца из чемпионата Венгрии – Александра Зубкова из «Ференцвароша».