Испания20 августа 2022, 18:07 |
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Аутсайдер Серии А подпишет защитника Барселоны Юмтити
Французский игрок перейдет в «Лечче»
20 августа 2022, 18:07 |
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Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити близок к переходу в «Лечче». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Речь идет об аренде сроком на один года. Часть зарплаты Юмтити, скорее всего, продолжит платить «Барселона».
Юмтити выступает за «Барселону» с лета 2016 года. В прошлом сезоне на счету 28-летнего француза всего 1 матч за «Барселону» во всех турнирах.
В июле Юмтити был близок к переходу в «Ренн», однако провалил медосмотр во французском клубе.
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