Аутсайдер Серии А подпишет защитника Барселоны Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити близок к переходу в «Лечче». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Речь идет об аренде сроком на один года. Часть зарплаты Юмтити, скорее всего, продолжит платить «Барселона».

Юмтити выступает за «Барселону» с лета 2016 года. В прошлом сезоне на счету 28-летнего француза всего 1 матч за «Барселону» во всех турнирах.

В июле Юмтити был близок к переходу в «Ренн», однако провалил медосмотр во французском клубе.