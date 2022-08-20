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  4. Аутсайдер Серии А подпишет защитника Барселоны Юмтити
Испания
20 августа 2022, 18:07 |
187
0

Аутсайдер Серии А подпишет защитника Барселоны Юмтити

Французский игрок перейдет в «Лечче»

20 августа 2022, 18:07 |
187
0
Аутсайдер Серии А подпишет защитника Барселоны Юмтити
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити близок к переходу в «Лечче». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Речь идет об аренде сроком на один года. Часть зарплаты Юмтити, скорее всего, продолжит платить «Барселона».

Юмтити выступает за «Барселону» с лета 2016 года. В прошлом сезоне на счету 28-летнего француза всего 1 матч за «Барселону» во всех турнирах.

В июле Юмтити был близок к переходу в «Ренн», однако провалил медосмотр во французском клубе.

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Самуэль Юмтити Барселона Лечче трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Джанлука Ди Марцио
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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