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  4. Юмтити провалил медосмотр перед трансфером в Ренн
Франция
11 июля 2022, 15:29 | Обновлено 11 июля 2022, 15:36
670
0

Юмтити провалил медосмотр перед трансфером в Ренн

Трансфер защитника «Барселоны» сорвался

11 июля 2022, 15:29 | Обновлено 11 июля 2022, 15:36
670
0
Юмтити провалил медосмотр перед трансфером в Ренн
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник каталонской «Барселоны» Самюэль Юмтити не перейдет во французский «Ренн».

28-летний игрок не сумел пройти медицинский осмотр. Теперь Самюэль вернется в расположение каталонского клуба и продолжит выступать за «Барселону».

За последние 5 лет Самюэль Юмтити провел за «Барселону» всего 14 матчей в чемпионате Испании. Его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

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Барселона трансферы Самуэль Юмтити трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Ренн
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Источник Sport.es
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