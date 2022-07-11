Юмтити провалил медосмотр перед трансфером в Ренн

Защитник каталонской «Барселоны» Самюэль Юмтити не перейдет во французский «Ренн».

28-летний игрок не сумел пройти медицинский осмотр. Теперь Самюэль вернется в расположение каталонского клуба и продолжит выступать за «Барселону».

За последние 5 лет Самюэль Юмтити провел за «Барселону» всего 14 матчей в чемпионате Испании. Его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.