Франция11 июля 2022, 15:29 | Обновлено 11 июля 2022, 15:36
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Юмтити провалил медосмотр перед трансфером в Ренн
Трансфер защитника «Барселоны» сорвался
11 июля 2022, 15:29 | Обновлено 11 июля 2022, 15:36
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Защитник каталонской «Барселоны» Самюэль Юмтити не перейдет во французский «Ренн».
28-летний игрок не сумел пройти медицинский осмотр. Теперь Самюэль вернется в расположение каталонского клуба и продолжит выступать за «Барселону».
За последние 5 лет Самюэль Юмтити провел за «Барселону» всего 14 матчей в чемпионате Испании. Его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.
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