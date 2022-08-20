Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лестер продлил контракт с Варди
Англия
20 августа 2022, 14:14 | Обновлено 20 августа 2022, 14:33
293
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лестер продлил контракт с Варди

Джейми продемонстрировал свою преданность клубу

20 августа 2022, 14:14 | Обновлено 20 августа 2022, 14:33
293
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер продлил контракт с Варди
ФК Лестер. Джейми Варди

Форвард «Лестера» Джейми Варди продлил контракт со своим клубом до 2024 года. Предыдущее соглашение 35-летнего форварда было рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ситуацией с контрактом Варди ранее хотел воспользоваться «Манчестер Юнайтед», который как раз искал нового нападающего. Тем не менее, Джейми продемонстрировал свою преданность «Лестеру» и продлил свое пребывание в клубе.

7 сезонов подряд Варди забивает минимум по 10 голов за сезон в английской Премьер-лиге. В кампании 2015/16 нападающий забил 24 мяча и помог «Лестеру» впервые в истории выиграть АПЛ.

По теме:
Лион продлил контракт с хавбеком. Тот обратился к фанатам прямо после игры
Журналист: Еще два клуба АПЛ интересуются Бущаном
ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло продлил контракт с Берарди
Лестер Джейми Варди продление контракта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Лестер
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 20 августа 2022, 01:39 3
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой

Бой-реванш состоится вечером 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия

Виталий КЛИЧКО – о бое Усика: «Победу Украины увидит весь мир»
Бокс | 20 августа 2022, 12:18 2
Виталий КЛИЧКО – о бое Усика: «Победу Украины увидит весь мир»
Виталий КЛИЧКО – о бое Усика: «Победу Украины увидит весь мир»

Легендарный боксер – о предстоящем реванше Александра с Энтони Джошуа

Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Футбол | 20.08.2022, 09:21
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
Футбол | 20.08.2022, 14:26
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Футбол | 19.08.2022, 17:36
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
18.08.2022, 12:53 27
Футбол
Она улетела за 15 метров! Бех-Романчук выиграла ЧЕ-2022 в тройном прыжке
Она улетела за 15 метров! Бех-Романчук выиграла ЧЕ-2022 в тройном прыжке
19.08.2022, 23:23 14
Другие виды
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
19.08.2022, 18:25 33
Футбол
Бущан заменит Де Хеа? Скауты Манчестер Юнайтед наблюдали за игрой украинца
Бущан заменит Де Хеа? Скауты Манчестер Юнайтед наблюдали за игрой украинца
18.08.2022, 13:34 28
Футбол
ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала
ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала
18.08.2022, 08:19 1
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
19.08.2022, 19:11 2
Бокс
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
18.08.2022, 13:50
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
19.08.2022, 10:05 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности