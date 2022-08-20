ОФИЦИАЛЬНО. Лестер продлил контракт с Варди
Джейми продемонстрировал свою преданность клубу
Форвард «Лестера» Джейми Варди продлил контракт со своим клубом до 2024 года. Предыдущее соглашение 35-летнего форварда было рассчитано до конца нынешнего сезона.
Ситуацией с контрактом Варди ранее хотел воспользоваться «Манчестер Юнайтед», который как раз искал нового нападающего. Тем не менее, Джейми продемонстрировал свою преданность «Лестеру» и продлил свое пребывание в клубе.
7 сезонов подряд Варди забивает минимум по 10 голов за сезон в английской Премьер-лиге. В кампании 2015/16 нападающий забил 24 мяча и помог «Лестеру» впервые в истории выиграть АПЛ.
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