Замену Роналду? Манчестер Юнайтед интересуется Варди

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Лестера» Джейми Варди. Об этом сообщают английские СМИ.

«Красные дьяволы» рассматривают Варди в качестве возможной замены Криштиану Роналду, которого Эрик тен Хаг теперь готов отпустить. Однако руководство «Лестера» не хочет продавать легенду клуба.

В прошлом сезоне на счету Варди 17 голов и 2 ассиста в 33 матчах за «Лестер» во всех турнирах. Контракт 35-летнего англичанина рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.