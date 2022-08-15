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  4. Замену Роналду? Манчестер Юнайтед интересуется Варди
Англия
15 августа 2022, 20:45 |
806
0

Замену Роналду? Манчестер Юнайтед интересуется Варди

Форвард может покинуть «Лестер»

15 августа 2022, 20:45 |
806
0
Замену Роналду? Манчестер Юнайтед интересуется Варди
ФК Лестер. Джейми Варди

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Лестера» Джейми Варди. Об этом сообщают английские СМИ.

«Красные дьяволы» рассматривают Варди в качестве возможной замены Криштиану Роналду, которого Эрик тен Хаг теперь готов отпустить. Однако руководство «Лестера» не хочет продавать легенду клуба.

В прошлом сезоне на счету Варди 17 голов и 2 ассиста в 33 матчах за «Лестер» во всех турнирах. Контракт 35-летнего англичанина рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

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Джейми Варди Лестер Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Криштиану Роналду
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Источник The Athletic
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