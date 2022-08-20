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  4. Лион продлил контракт с хавбеком. Тот обратился к фанатам прямо после игры
Франция
20 августа 2022, 02:35 | Обновлено 20 августа 2022, 02:56
24
0

Лион продлил контракт с хавбеком. Тот обратился к фанатам прямо после игры

Новое соглашение с Райаном Шерки рассчитано до 2024 года

20 августа 2022, 02:35 | Обновлено 20 августа 2022, 02:56
24
0
Лион продлил контракт с хавбеком. Тот обратился к фанатам прямо после игры
ФК Лион. Райан Шерки

Французский «Лион» сразу после разгрома «Труа» (4:1) в 3-м туре чемпионата Франции объявил о продлении контракта с полузащитником Райаном Шерки.

19-летний французский хавбек записал видеообращение к болельщикам прямо с поля после финального свистка.

Новое соглашение с Райаном Шерки рассчитано до 2024 года. Веб-порта Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

В минувшем сезоне хавбек провел 20 матчей за «Лион», если учитывать все турниры и забил 2 мяча в Лиге Европы.

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Источник ФК Лион
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