Лион продлил контракт с хавбеком. Тот обратился к фанатам прямо после игры
Новое соглашение с Райаном Шерки рассчитано до 2024 года
Французский «Лион» сразу после разгрома «Труа» (4:1) в 3-м туре чемпионата Франции объявил о продлении контракта с полузащитником Райаном Шерки.
19-летний французский хавбек записал видеообращение к болельщикам прямо с поля после финального свистка.
Новое соглашение с Райаном Шерки рассчитано до 2024 года. Веб-порта Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.
В минувшем сезоне хавбек провел 20 матчей за «Лион», если учитывать все турниры и забил 2 мяча в Лиге Европы.
#Cherki2024 pic.twitter.com/4SbnR7ZFSY— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) August 19, 2022
𝐿'𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 ❤💙#Cherki2024 pic.twitter.com/VU5Cmg7c6b— Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2022
C’est encore lui, il avait autre chose à vous dire 😃❤️💙#Cherki2024 https://t.co/mJL0UnMaUB pic.twitter.com/kw4CEEZSwc— Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2022
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