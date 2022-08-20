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WTA
20 августа 2022, 08:20 |
287
0

Костюк сыграет на турнире в Канаде. Первая соперница – австралийка

Украинская теннисистка сыграет с Джейми Форлис

20 августа 2022, 08:20 |
287
0
Костюк сыграет на турнире в Канаде. Первая соперница – австралийка
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 74) сыграет на хардовом турнире серии WTA 250 в Гранби (Канада), который стартует на следующей неделе (21–28 августа). 

Первой соперницей Марты Костюк стала австралийская теннисистка Джейми Форлис (WTA 150). Ранее девушки еще не встречались.

Лидером посева станет Дарья Касаткина (WTA 10), а вторым номером – Алисон ван Эйтванк (Бельгия, WTA 42). 

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Хардовые соревнования Championnats Banque Nationale de Granby пройдут паралельно с квалификацией US Open 2022, где Марта сыграет в основной сетке. Призовой фонд турнира в Гранби – $251,750.

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WTA Гранби Марта Костюк Джейми Форлис Дарья Касаткина Алисон ван Эйтванк
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Источник Sport.ua
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