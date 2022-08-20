Полузащитник Атлетико отказал Челси

Полузащитник испанского «Атлетико» Маркос Льоренте отказался от трансфера в лондонский «Челси».

Английский клуб предлагал 60 миллионов евро, но испанец не захотел продолжить карьеру в АПЛ.

За «Атлетико» Маркос сыграл 124 матча, в которых отличился 19 забитыми голами и 16 ассистами.