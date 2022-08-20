Англия20 августа 2022, 09:32 |
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Полузащитник Атлетико отказал Челси
Маркос Льоренте не перейдет в АПЛ
20 августа 2022, 09:32 |
472
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Полузащитник испанского «Атлетико» Маркос Льоренте отказался от трансфера в лондонский «Челси».
Английский клуб предлагал 60 миллионов евро, но испанец не захотел продолжить карьеру в АПЛ.
За «Атлетико» Маркос сыграл 124 матча, в которых отличился 19 забитыми голами и 16 ассистами.
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