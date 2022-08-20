19.08.2022, FT 0 : 2
Испания20 августа 2022, 01:15 | Обновлено 20 августа 2022, 01:32
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Севилья с трудом спасла ничью в матче против Вальядолида
«Эспаньол» на домашней арене потерпел поражение от «Райо Вальекано»
20 августа 2022, 01:15 | Обновлено 20 августа 2022, 01:32
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19 августа двумя матчами стартовал 2-й тур чемпионата Испании.
«Севилья» спасла ничью в матче против «Вальядолида», забив гол в конце игры (1:1).
«Эспаньол» на домашней арене потерпел поражение от «Райо Вальекано» (0:2).
Ла Лига. 2-й тур, 19 августа
Эспаньол – Райо Вальекано – 0:2
Голы: Паласон, 40, Сисс, 59.
Севилья – Вальядолид – 1:1
Голы: Рекик, 86 – Ануар, 80.
FT. pic.twitter.com/7Bhd5z7P7n— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 19, 2022
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