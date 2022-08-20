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Чемпионат Испании
Эспаньол
19.08.2022, FT 0 : 2
Райо Вальекано
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Испания
20 августа 2022, 01:15 | Обновлено 20 августа 2022, 01:32
10
0

Севилья с трудом спасла ничью в матче против Вальядолида

«Эспаньол» на домашней арене потерпел поражение от «Райо Вальекано»

20 августа 2022, 01:15 | Обновлено 20 августа 2022, 01:32
10
0
Севилья с трудом спасла ничью в матче против Вальядолида
ФК Севилья

19 августа двумя матчами стартовал 2-й тур чемпионата Испании.

«Севилья» спасла ничью в матче против «Вальядолида», забив гол в конце игры (1:1).

«Эспаньол» на домашней арене потерпел поражение от «Райо Вальекано» (0:2).

Ла Лига. 2-й тур, 19 августа

Эспаньол – Райо Вальекано – 0:2

Голы: Паласон, 40, Сисс, 59.

Севилья – Вальядолид – 1:1

Голы: Рекик, 86 – Ануар, 80.

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чемпионат Испании по футболу Севилья Вальядолид Эспаньол Райо Вальекано Ла Лига
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Источник Sport.ua
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