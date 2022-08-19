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  4. Александр СВАТОК: «Во втором тайме должны были сравнивать счет как минимум»
Лига Европы
19 августа 2022, 18:30 |
311
0

Александр СВАТОК: «Во втором тайме должны были сравнивать счет как минимум»

Капитан «Днепра-1» - о матче против АЕКа из Ларнаки

19 августа 2022, 18:30 |
311
0
Александр СВАТОК: «Во втором тайме должны были сравнивать счет как минимум»
СК Днепр-1. Александр Сваток

Капитан «Днепра-1» Александр Сваток поделился впечатлениями от матча квалификации Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки (поражение 1:2):

– Это была первая официальная игра после большого промежутка времени. Да, мы проводили товарищеские матчи, но официальные – это совсем другое. Соперник наказал нас за ошибки, которые мы допустили в первом тайме. Во втором тайме мы вышли и сыграли в собственную игру. Возможно, упал какой-то груз, ведь поняли, что нечего терять. Очень жаль, что не реализовали столько созданных моментов. Будем над этим работать. Счет позволяет ехать на выездную игру с мыслями о положительном результате.

– Что сказал в перерыве главный тренер, ведь игра очень изменилась во втором тайме, когда команда быстро создала несколько моментов?
– Он сказал, что мы начали игру хорошо, но потом из-за нескольких ошибок потеряли ритм. Попросил нас немного успокоиться, больше контролировать мяч, играть более надежно и чаще бить по воротам.

– Очень много новичков. Как происходит коммуникация на поле? Привыкли ли уже все друг к другу?
– Полностью еще не привыкли, но мы видим, что они качественные игроки. Возможно, нужно еще немного времени, и мы будем лучше понимать друг друга. Они подтянут язык, и будет легче играть вместе.

– Ты очень эмоционально отреагировал на забитый мяч. Немного легче стало после гола?
– Легче, но во втором тайме должны были сравнивать счет как минимум – было достаточно моментов, чтобы забить еще.

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Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
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Источник СК Днепр-1
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