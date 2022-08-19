Александр СВАТОК: «Во втором тайме должны были сравнивать счет как минимум»

Капитан «Днепра-1» Александр Сваток поделился впечатлениями от матча квалификации Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки (поражение 1:2):

– Это была первая официальная игра после большого промежутка времени. Да, мы проводили товарищеские матчи, но официальные – это совсем другое. Соперник наказал нас за ошибки, которые мы допустили в первом тайме. Во втором тайме мы вышли и сыграли в собственную игру. Возможно, упал какой-то груз, ведь поняли, что нечего терять. Очень жаль, что не реализовали столько созданных моментов. Будем над этим работать. Счет позволяет ехать на выездную игру с мыслями о положительном результате.

– Что сказал в перерыве главный тренер, ведь игра очень изменилась во втором тайме, когда команда быстро создала несколько моментов?

– Он сказал, что мы начали игру хорошо, но потом из-за нескольких ошибок потеряли ритм. Попросил нас немного успокоиться, больше контролировать мяч, играть более надежно и чаще бить по воротам.

– Очень много новичков. Как происходит коммуникация на поле? Привыкли ли уже все друг к другу?

– Полностью еще не привыкли, но мы видим, что они качественные игроки. Возможно, нужно еще немного времени, и мы будем лучше понимать друг друга. Они подтянут язык, и будет легче играть вместе.

– Ты очень эмоционально отреагировал на забитый мяч. Немного легче стало после гола?

– Легче, но во втором тайме должны были сравнивать счет как минимум – было достаточно моментов, чтобы забить еще.