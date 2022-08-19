ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала защитника Удинезе
Брэндон Соппи перебирается в Бергамо
«Аталанта» официально сообщила о подписании правого защитника/полузащитника «Удинезе» Брендона Соппи. Контракт с 20-летним французом рассчитан на четыре года – до лета 2026 года.
Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 9 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Соппи 30 матчей за «Удинезе» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
Напомним, вскоре «Атаанта» может продать Руслана Малиновского.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Румынский тренер хочет, чтобы украинский футбол продолжал жить и развиваться
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги