ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала защитника Удинезе

«Аталанта» официально сообщила о подписании правого защитника/полузащитника «Удинезе» Брендона Соппи. Контракт с 20-летним французом рассчитан на четыре года – до лета 2026 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Соппи 30 матчей за «Удинезе» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Напомним, вскоре «Атаанта» может продать Руслана Малиновского.