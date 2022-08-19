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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала защитника Удинезе
Италия
19 августа 2022, 16:48 |
371
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала защитника Удинезе

Брэндон Соппи перебирается в Бергамо

19 августа 2022, 16:48 |
371
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала защитника Удинезе
ФК Аталанта

«Аталанта» официально сообщила о подписании правого защитника/полузащитника «Удинезе» Брендона Соппи. Контракт с 20-летним французом рассчитан на четыре года – до лета 2026 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Соппи 30 матчей за «Удинезе» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Напомним, вскоре «Атаанта» может продать Руслана Малиновского.

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Источник ФК Аталанта Бергамо
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