Франция19 августа 2022, 16:08 |
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У Марсело появился еще один вариант во Франции
На защитника претендует «Ницца»
19 августа 2022, 16:08 |
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Бразильский защитник Марсело продолжает поиски нового клуба. Его контракт с «Реалом» истек в конце июня.
По информации инсайдера Николо Скиры, на подписание Марсело появился новый претендент. Речь идет о французской «Ницце». Переговоры между сторонами уже идут.
Ранее от Марсело отказался другой французский клуб – «Лион».
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