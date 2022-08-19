У Марсело появился еще один вариант во Франции

Бразильский защитник Марсело продолжает поиски нового клуба. Его контракт с «Реалом» истек в конце июня.

По информации инсайдера Николо Скиры, на подписание Марсело появился новый претендент. Речь идет о французской «Ницце». Переговоры между сторонами уже идут.

Ранее от Марсело отказался другой французский клуб – «Лион».