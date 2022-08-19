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Франция
19 августа 2022, 16:08 |
99
0

У Марсело появился еще один вариант во Франции

На защитника претендует «Ницца»

19 августа 2022, 16:08 |
99
0
У Марсело появился еще один вариант во Франции
ФК Реал Мадрид. Марсело

Бразильский защитник Марсело продолжает поиски нового клуба. Его контракт с «Реалом» истек в конце июня.

По информации инсайдера Николо Скиры, на подписание Марсело появился новый претендент. Речь идет о французской «Ницце». Переговоры между сторонами уже идут.

Ранее от Марсело отказался другой французский клуб – «Лион».

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Марсело Ницца Николо Скира трансферы трансферы Лиги 1
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Источник твиттер Николо Скиры
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