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  4. Лион отказался подписывать Марсело
Франция
18 июля 2022, 08:38 | Обновлено 18 июля 2022, 08:42
211
0

Лион отказался подписывать Марсело

Во французском клубе сочли нецелесообразным заключать с ним контракт

18 июля 2022, 08:38 | Обновлено 18 июля 2022, 08:42
211
0
Лион отказался подписывать Марсело
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Бывшего защитника мадридского «Реала» Марсело предложили французскому «Лиону».

«Лион» продолжает поиски замены на позицию левого защитника после ухода Эмерсона, вернувшегося в «Челси» после окончания срока аренды.

Агенты предложили боссам клуба кандидатуру 34-летнего бразильца. Однако в «Лионе изучили финансовые запросы Марсело и сочли нецелесообразным заключать с ним контракт.

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Источник Footmercato
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