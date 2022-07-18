Лион отказался подписывать Марсело

Бывшего защитника мадридского «Реала» Марсело предложили французскому «Лиону».

«Лион» продолжает поиски замены на позицию левого защитника после ухода Эмерсона, вернувшегося в «Челси» после окончания срока аренды.

Агенты предложили боссам клуба кандидатуру 34-летнего бразильца. Однако в «Лионе изучили финансовые запросы Марсело и сочли нецелесообразным заключать с ним контракт.