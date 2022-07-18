Франция18 июля 2022, 08:38 | Обновлено 18 июля 2022, 08:42
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Лион отказался подписывать Марсело
Во французском клубе сочли нецелесообразным заключать с ним контракт
18 июля 2022, 08:38 | Обновлено 18 июля 2022, 08:42
211
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Бывшего защитника мадридского «Реала» Марсело предложили французскому «Лиону».
«Лион» продолжает поиски замены на позицию левого защитника после ухода Эмерсона, вернувшегося в «Челси» после окончания срока аренды.
Агенты предложили боссам клуба кандидатуру 34-летнего бразильца. Однако в «Лионе изучили финансовые запросы Марсело и сочли нецелесообразным заключать с ним контракт.
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