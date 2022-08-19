Украина. Премьер лига19 августа 2022, 15:23 |
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Зубков не тренировался в общей группе Шахтера
Донецкий клуб вернулся в Киев
19 августа 2022, 15:23 |
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Вчера «Шахтер» возобновил тренировки на спортивной базе «Святошин» в Киеве.
Как сообщает донецкий клуб, в общей группе не тренировался полузащитник Александр Зубков. Причины, по которым Зубков работал отдельно, не называются.
Напомним, Зубков вернулся в «Шахтер» из «Фененцвароша» в начале августа. Новый сезон для «Шахтера» начнется 23 августа матчем УПЛ против «Металлиста 1925».
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