Зубков не тренировался в общей группе Шахтера

Вчера «Шахтер» возобновил тренировки на спортивной базе «Святошин» в Киеве.

Как сообщает донецкий клуб, в общей группе не тренировался полузащитник Александр Зубков. Причины, по которым Зубков работал отдельно, не называются.

Напомним, Зубков вернулся в «Шахтер» из «Фененцвароша» в начале августа. Новый сезон для «Шахтера» начнется 23 августа матчем УПЛ против «Металлиста 1925».