Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков не тренировался в общей группе Шахтера
Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 15:23 |
413
0

Зубков не тренировался в общей группе Шахтера

Донецкий клуб вернулся в Киев

19 августа 2022, 15:23 |
413
0
Зубков не тренировался в общей группе Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Вчера «Шахтер» возобновил тренировки на спортивной базе «Святошин» в Киеве.

Как сообщает донецкий клуб, в общей группе не тренировался полузащитник Александр Зубков. Причины, по которым Зубков работал отдельно, не называются.

Напомним, Зубков вернулся в «Шахтер» из «Фененцвароша» в начале августа. Новый сезон для «Шахтера» начнется 23 августа матчем УПЛ против «Металлиста 1925».

По теме:
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это не будет тот футбол, к которому мы привыкли»
Интересовал Шахтер. Заря просматривает игрока, пережившего остановку сердца
Паулу ФОНСЕКА: «Мир прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти Украину»
Александр Зубков Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Бокс | 18 августа 2022, 17:15 2
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»

Британец не верит, что ко второму бою с Джошуа украинец подошел в другой форме

Промоутер: «Я действительно знаю, что у Ломаченко проукраинская позиция»
Бокс | 19 августа 2022, 13:05 7
Промоутер: «Я действительно знаю, что у Ломаченко проукраинская позиция»
Промоутер: «Я действительно знаю, что у Ломаченко проукраинская позиция»

Владислав Елисеев – о неоднозначных поступках Василия

Полесье-2 не сыграет в новом розыгрыше Второй лиги
Футбол | 19.08.2022, 13:24
Полесье-2 не сыграет в новом розыгрыше Второй лиги
Полесье-2 не сыграет в новом розыгрыше Второй лиги
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Футбол | 18.08.2022, 22:34
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 19.08.2022, 05:40
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
18.08.2022, 00:23 5
Футбол
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
17.08.2022, 17:49 7
Бокс
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
17.08.2022, 22:43 7
Футбол
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
17.08.2022, 23:50 44
Футбол
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
18.08.2022, 13:50
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен этот бой. Бой за все пояса легкого веса»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен этот бой. Бой за все пояса легкого веса»
17.08.2022, 20:11 3
Бокс
Бущан заменит Де Хеа? Скауты Манчестер Юнайтед наблюдали за игрой украинца
Бущан заменит Де Хеа? Скауты Манчестер Юнайтед наблюдали за игрой украинца
18.08.2022, 13:34 28
Футбол
ФОТО. Усик пришел на пресс-конференцию в образе козака
ФОТО. Усик пришел на пресс-конференцию в образе козака
17.08.2022, 16:50 27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности