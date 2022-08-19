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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал полузащитника Интера
Англия
19 августа 2022, 14:54 |
1344
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал полузащитника Интера

Чезаре Казадеи продолжит карьеру в Англии

19 августа 2022, 14:54 |
1344
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал полузащитника Интера
ФК Челси. Чезаре Казадеи

«Челси» официально сообщил о подписании полузащитника «Интера» Чезаре Казадеи. Контракт с 19-летним хавбеком рассчитан на шесть лет.

Сумма трансфера не называется, но ранее в СМИ писалось о сумме в 15 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

19-летний хавбек был одним из лидеров примаверы «Интера», однако за основную команду в официальный матчах не выступал.

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Источник ФК Челси
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