ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал полузащитника Интера

«Челси» официально сообщил о подписании полузащитника «Интера» Чезаре Казадеи. Контракт с 19-летним хавбеком рассчитан на шесть лет.

Сумма трансфера не называется, но ранее в СМИ писалось о сумме в 15 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

19-летний хавбек был одним из лидеров примаверы «Интера», однако за основную команду в официальный матчах не выступал.