Челси отдаст 20 миллионов за 19-летнего хавбека Интера

«Челси» близок к подписанию полузащитника «Интера» Чезаре Казадеи. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит 15 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов. С самим игроком согласован 6-летний контракт. На этой неделе Казадеи пройдет медосмотр в «Челси».

19-летний хавбек является одним из лидеров примаверы «Интера», однако за основную команду в официальный матчах не выступал.