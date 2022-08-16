Англия16 августа 2022, 17:41 |
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Челси отдаст 20 миллионов за 19-летнего хавбека Интера
Чезаре Казадеи продолжит карьеру в Англии
16 августа 2022, 17:41 |
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«Челси» близок к подписанию полузащитника «Интера» Чезаре Казадеи. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма трансфера составит 15 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов. С самим игроком согласован 6-летний контракт. На этой неделе Казадеи пройдет медосмотр в «Челси».
19-летний хавбек является одним из лидеров примаверы «Интера», однако за основную команду в официальный матчах не выступал.
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