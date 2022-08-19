Сергей ЯЩЕНКО: «При обороне у Днепра-1 очень много проблем»

Экс-игрок «Шахтера» Сергей Ященко прокомментировал поражение «Днепра-1» от кипрского АЕКа из Ларнаки (1:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

«В первой игре кипрская команда была сильнее, чем «Днепр-1». Речь идет о тактических действиях и технической оснащенности футболистов. Что бросилось в глаза – при обороне у «Днепра-1» очень много проблем, особенно на флангах. Видно, что нашей команде не хватило времени на сборах, чтобы сыграться», - сказал Ященко.

Ответная встреча состоится 25 августа.