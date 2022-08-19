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  4. Сергей ЯЩЕНКО: «При обороне у Днепра-1 очень много проблем»
Лига Европы
19 августа 2022, 14:23 | Обновлено 19 августа 2022, 14:38
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0

Сергей ЯЩЕНКО: «При обороне у Днепра-1 очень много проблем»

Специалист – о неудачном еврокубковом дебюте команды Александра Кучера

19 августа 2022, 14:23 | Обновлено 19 августа 2022, 14:38
90
0
Сергей ЯЩЕНКО: «При обороне у Днепра-1 очень много проблем»
СК Днепр-1

Экс-игрок «Шахтера» Сергей Ященко прокомментировал поражение «Днепра-1» от кипрского АЕКа из Ларнаки (1:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

«В первой игре кипрская команда была сильнее, чем «Днепр-1». Речь идет о тактических действиях и технической оснащенности футболистов. Что бросилось в глаза – при обороне у «Днепра-1» очень много проблем, особенно на флангах. Видно, что нашей команде не хватило времени на сборах, чтобы сыграться», - сказал Ященко.

Ответная встреча состоится 25 августа.

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Сергей Ященко Лига Европы АЕК Ларнака Днепр-1 Днепр-1 - АЕК Ларнака Александр Кучер
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Источник Sportarena
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