Сергей ЯЩЕНКО: «При обороне у Днепра-1 очень много проблем»
Специалист – о неудачном еврокубковом дебюте команды Александра Кучера
Экс-игрок «Шахтера» Сергей Ященко прокомментировал поражение «Днепра-1» от кипрского АЕКа из Ларнаки (1:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
«В первой игре кипрская команда была сильнее, чем «Днепр-1». Речь идет о тактических действиях и технической оснащенности футболистов. Что бросилось в глаза – при обороне у «Днепра-1» очень много проблем, особенно на флангах. Видно, что нашей команде не хватило времени на сборах, чтобы сыграться», - сказал Ященко.
Ответная встреча состоится 25 августа.
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