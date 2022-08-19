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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Футболисты Бенфики мастеровитее, чем игроки Динамо»
Лига чемпионов
19 августа 2022, 13:49 | Обновлено 19 августа 2022, 13:56
197
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Футболисты Бенфики мастеровитее, чем игроки Динамо»

Специалист – о поражении киевлян в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

19 августа 2022, 13:49 | Обновлено 19 августа 2022, 13:56
197
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Футболисты Бенфики мастеровитее, чем игроки Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал поражение киевского «Динамо» от португальской «Бенфики» (0:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«У каждой команды есть шанс на успех. Как говорил Виктор Прокопенко, не ищите логику в футболе. По вчерашней игре, вернее, по стартовым 10 минутам стало ясно – «Бенфика» очень серьезно настроилась на этот поединок. Конечно, футболисты «Бенфики» более мастеровитее, чем футболисты «Динамо».

Как итог, они открыли счет благодаря своей хорошей атаке, а затем мы все увидели ошибку Цыганкова. И даже потом, до перерыва, гости могли забить еще пару мячей. Во втором тайме португальский клуб играл строго по результату. Для «Бенфики» результат первой игры очень хороший», - сказал Воробей.

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Андрей Воробей Динамо Киев Лига чемпионов Динамо - Бенфика Бенфика
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Источник Sportarena
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