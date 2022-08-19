Андрей ВОРОБЕЙ: «Футболисты Бенфики мастеровитее, чем игроки Динамо»
Специалист – о поражении киевлян в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал поражение киевского «Динамо» от португальской «Бенфики» (0:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«У каждой команды есть шанс на успех. Как говорил Виктор Прокопенко, не ищите логику в футболе. По вчерашней игре, вернее, по стартовым 10 минутам стало ясно – «Бенфика» очень серьезно настроилась на этот поединок. Конечно, футболисты «Бенфики» более мастеровитее, чем футболисты «Динамо».
Как итог, они открыли счет благодаря своей хорошей атаке, а затем мы все увидели ошибку Цыганкова. И даже потом, до перерыва, гости могли забить еще пару мячей. Во втором тайме португальский клуб играл строго по результату. Для «Бенфики» результат первой игры очень хороший», - сказал Воробей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коллектив Александра Кучера уменьшил собственные шансы на участие в Лиге Европы
Британец не верит, что ко второму бою с Джошуа украинец подошел в другой форме