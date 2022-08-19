Без выходного. Динамо провело тренировку после матча с Бенфикой
Мирча Луческу сделал поблажки футболистам, которые выходили в стартовом составе
В четверг, на следующий день после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2), киевское «Динамо» провело одну вечернюю тренировку в Лодзи.
Занятие имело облегченный характер, тренерский штаб дал игрокам восстановиться после игры и не сильно нагружал во время тренировки.
Те игроки, которые вышли на поле в стартовом составе в игре с «орлами», завершили занятие после пробежки и упражнений в квадратах. Для остальных тренировка длилась чуть дольше, в основном игроки отрабатывали удары по воротам.
Ответный матч состоится во вторник, 23 августа, в Лиссабоне. Победитель противостояния сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов, проигравший – в Лиге Европы.
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