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Лига чемпионов
19 августа 2022, 13:45 |
287
2

Без выходного. Динамо провело тренировку после матча с Бенфикой

Мирча Луческу сделал поблажки футболистам, которые выходили в стартовом составе

19 августа 2022, 13:45 |
287
2
Без выходного. Динамо провело тренировку после матча с Бенфикой
ФК Динамо Киев

В четверг, на следующий день после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2), киевское «Динамо» провело одну вечернюю тренировку в Лодзи.

Занятие имело облегченный характер, тренерский штаб дал игрокам восстановиться после игры и не сильно нагружал во время тренировки.

Те игроки, которые вышли на поле в стартовом составе в игре с «орлами», завершили занятие после пробежки и упражнений в квадратах. Для остальных тренировка длилась чуть дольше, в основном игроки отрабатывали удары по воротам.

Ответный матч состоится во вторник, 23 августа, в Лиссабоне. Победитель противостояния сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов, проигравший – в Лиге Европы.

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Динамо Киев Бенфика Мирча Луческу Лига чемпионов Динамо - Бенфика
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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veter
Значит могли бы спокойно провести матч 1-го тура против Ингульца в субботу 20 августа. А не переносить его в неизвестное будущее...
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