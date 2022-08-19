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Украина. Вторая лига
19 августа 2022, 13:24 | Обновлено 19 августа 2022, 13:40
327
0

Полесье-2 не сыграет в новом розыгрыше Второй лиги

В чемпионате примут участие десять клубов

19 августа 2022, 13:24 | Обновлено 19 августа 2022, 13:40
327
0
Полесье-2 не сыграет в новом розыгрыше Второй лиги
ФК Полесье Житомир

Вторая команда житомирского «Полесья» не сыграет в новом сезоне Второй лиги ПФЛ 2022/23. Таким образом, в чемпионате примет участие десять клубов.

В новом розыгрыше Второй лиги сыграют ВАСТ (Николаев), «Звягель» (Новоград-Волынский), «Кремень-2» (Кременчуг), «Металлург-2» (Запорожье), «Нива» (Бузовая, Киевская область), «Нива» (Винница), «Реал Фарма» (Одесса), «Рубикон» (Киевская область), «Хуст Сити» (Закарпатье) и «Чайка» (Киевская область).

Жеребьевка календаря нового розыгрыша Второй лиги состоится сегодня, 19 августа. Предварительная дата старта нового сезона 2022/23 во Второй лиге – 3 сентября.

Клубы сыграют в два круга без деления на подгруппы. Победитель Второй лиги напрямую повысится в классе. Клуб, который займет второе место во Второй лиге, проведет стыковые матчи с командой, занявшей предпоследнее место в Первой лиге.

Прошлый розыгрыш Второй лиги был досрочно завершен из-за российского вторжения на территорию Украины.

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Источник Sportarena
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