Проигрыш Днепра-1 стал «юбилейным» для наших клубов в ЛЕ
Украинские клубы потерпели 200-е поражение в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
Поражение «Днепра-1» от кипрского АЕКа (1:2) стало 200-м для украинских клубов в Лиге Европе (Кубке УЕФА). 130 раз наши команды уступали соперникам в гостях, 68 - дома и 2 - на нейтральных полях.
Наибольшую лепту в «юбилей» внесли «Днепр», проигравший 34 матча, «Динамо» - 32, «Шахтер» - 28, «Заря» - 19, «Металлист» - 17, «Ворскла» и «Черноморец» - по 16.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» поражения украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Поражение
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
12.12.1973
|
1/8
|
Динамо
|
Штутгарт (г)
|
0:3
|
50-е
|
28.11.2002
|
1/16
|
Динамо
|
Бешикташ (г)
|
1:3
|
100-е
|
18.08.2011
|
КР4
|
Карпаты
|
ПАОК (г)
|
0:2
|
150-е
|
05.11.2015
|
ГТ
|
Днепр
|
Сент-Этьен (г)
|
0:3
|
200-е
|
18.08.2015
|
КР4
|
Днепр-1
|
АЕК Л (д)
|
1:2
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