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Лига Европы
19 августа 2022, 12:20 | Обновлено 19 августа 2022, 12:26
259
1

Проигрыш Днепра-1 стал «юбилейным» для наших клубов в ЛЕ

Украинские клубы потерпели 200-е поражение в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

19 августа 2022, 12:20 | Обновлено 19 августа 2022, 12:26
259
1
Проигрыш Днепра-1 стал «юбилейным» для наших клубов в ЛЕ
СК Днепр-1

Поражение «Днепра-1» от кипрского АЕКа (1:2) стало 200-м для украинских клубов в Лиге Европе (Кубке УЕФА). 130 раз наши команды уступали соперникам в гостях, 68 - дома и 2 - на нейтральных полях.

Наибольшую лепту в «юбилей» внесли «Днепр», проигравший 34 матча, «Динамо» - 32, «Шахтер» - 28, «Заря» - 19, «Металлист» - 17, «Ворскла» и «Черноморец» - по 16.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» поражения украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Поражение

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-е

12.12.1973

1/8

Динамо

Штутгарт (г)

0:3

50-е

28.11.2002

1/16

Динамо

Бешикташ (г)

1:3

100-е

18.08.2011

КР4

Карпаты

ПАОК (г)

0:2

150-е

05.11.2015

ГТ

Днепр

Сент-Этьен (г)

0:3

200-е

18.08.2015

КР4

Днепр-1

АЕК Л (д)

1:2
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Источник Sport.ua
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