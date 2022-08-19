Проигрыш Днепра-1 стал «юбилейным» для наших клубов в ЛЕ

Поражение «Днепра-1» от кипрского АЕКа (1:2) стало 200-м для украинских клубов в Лиге Европе (Кубке УЕФА). 130 раз наши команды уступали соперникам в гостях, 68 - дома и 2 - на нейтральных полях.

Наибольшую лепту в «юбилей» внесли «Днепр», проигравший 34 матча, «Динамо» - 32, «Шахтер» - 28, «Заря» - 19, «Металлист» - 17, «Ворскла» и «Черноморец» - по 16.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» поражения украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)