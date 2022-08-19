Александр Сваток стал автором первого еврокубкового гола Днепра-1

Несмотря на поражение в дебютном матче на международной арене, «Днепру-1» удалось таки открыть голевой счет в еврокубках.

Автором первого забитого мяча днепрян стал 27-летний капитан сине-бело-голубых Александр Сваток, который поразил ворота АЕКа на 90-й минуте встречи. Надо отметить, что среди украинских клубов более позднюю голевую премьеру в Лиге Европы (Кубке УЕФА) имели лишь «Таврия» и «Александрия».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые голы украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Клуб Дата Автор гола Соперник Минута* Счет Шахтер 15.09.1976 Владимир РОГОВСКИЙ Динамо Брл (д) 3' 3:0 Динамо 19.09.1973 Виктор КОНДРАТОВ Фредрикстад (г) 6' 1:0 Кривбасс 12.08.1999 Владимир ПОНОМАРЕНКО Шамкир (д) 8' 3:0 Карпаты 16.09.1999 Иван ГЕЦКО Хельсинборг (г) 16' 1:1 Металлург З 15.08.2002 Армен АКОПЯН Биркиркара (д) 17' 3:0 Арсенал/ЦСКА 09.08.2001 Руслан КОСТЫШИН Йокерит (д) 23' 2:0 Заря 17.07.2014 Ариан ШЕТА** Лячи (г) 23' 3:0 Днепр 18.09.1985 Геннадий ЛИТОВЧЕНКО Висмут (г) 27' 3:1 Черноморец 17.09.1975 Анатолий ДОРОШЕНКО Лацио (д) 33' 1:0 Металлург Д 19.09.2002 Бернар ЧУТАНГ Вердер (д) 39' 2:2 Колос 17.09.2020 Евгений НОВАК Арис (г) 48' 2:1 Олимпик 27.07.2017 Станислав БЕЛЕНЬКИЙ ПАОК (д) 49' 1:1 Ворскла 23.07.1997 Виталий КОБЗАРЬ Даугава (г) 50' 3:1 Мариуполь 15.07.2004 Сергей ЗАКАРЛЮКА Бананц (д) 53' 2:0 Металлист 20.09.2007 ЭДМАР Эвертон (г) 78' 1:1 Днепр-1 18.08.2022 Александр СВАТОК АЕК Л (д) 90' 1:2 Таврия 26.08.2010 Лаки ИДАХОР Байер (д) 95' 1:3 Александрия 04.08.2016 Сергей СТАРЕНЬКИЙ Хайдук (г) 103' 1:3

* начиная с дебюта; ** автогол