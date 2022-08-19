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Лига Европы
19 августа 2022, 11:59 | Обновлено 19 августа 2022, 12:18
160
1

Александр Сваток стал автором первого еврокубкового гола Днепра-1

Капитан днепрян поразил ворота АЕКа на 90-й минуте встречи

19 августа 2022, 11:59 | Обновлено 19 августа 2022, 12:18
160
1
Александр Сваток стал автором первого еврокубкового гола Днепра-1
СК Днепр-1. Александр Сваток

Несмотря на поражение в дебютном матче на международной арене, «Днепру-1» удалось таки открыть голевой счет в еврокубках.

Автором первого забитого мяча днепрян стал 27-летний капитан сине-бело-голубых Александр Сваток, который поразил ворота АЕКа на 90-й минуте встречи. Надо отметить, что среди украинских клубов более позднюю голевую премьеру в Лиге Европы (Кубке УЕФА) имели лишь «Таврия» и «Александрия».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые голы украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Клуб

Дата

Автор гола

Соперник

Минута*

Счет

Шахтер

15.09.1976

Владимир РОГОВСКИЙ

Динамо Брл (д)

3'

3:0

Динамо

19.09.1973

Виктор КОНДРАТОВ

Фредрикстад (г)

6'

1:0

Кривбасс

12.08.1999

Владимир ПОНОМАРЕНКО

Шамкир (д)

8'

3:0

Карпаты

16.09.1999

Иван ГЕЦКО

Хельсинборг (г)

16'

1:1

Металлург З

15.08.2002

Армен АКОПЯН

Биркиркара (д)

17'

3:0

Арсенал/ЦСКА

09.08.2001

Руслан КОСТЫШИН

Йокерит (д)

23'

2:0

Заря

17.07.2014

Ариан ШЕТА**

Лячи (г)

23'

3:0

Днепр

18.09.1985

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

Висмут (г)

27'

3:1

Черноморец

17.09.1975

Анатолий ДОРОШЕНКО

Лацио (д)

33'

1:0

Металлург Д

19.09.2002

Бернар ЧУТАНГ

Вердер (д)

39'

2:2

Колос

17.09.2020

Евгений НОВАК

Арис (г)

48'

2:1

Олимпик

27.07.2017

Станислав БЕЛЕНЬКИЙ

ПАОК (д)

49'

1:1

Ворскла

23.07.1997

Виталий КОБЗАРЬ

Даугава (г)

50'

3:1

Мариуполь

15.07.2004

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Бананц (д)

53'

2:0

Металлист

20.09.2007

ЭДМАР

Эвертон (г)

78'

1:1

Днепр-1

18.08.2022

Александр СВАТОК

АЕК Л (д)

90'

1:2

Таврия

26.08.2010

Лаки ИДАХОР

Байер (д)

95'

1:3

Александрия

04.08.2016

Сергей СТАРЕНЬКИЙ

Хайдук (г)

103'

1:3

* начиная с дебюта; ** автогол

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Источник Sport.ua
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Boghdan1222
Ага! І ще й в свої ворота 😅
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