Александр Сваток стал автором первого еврокубкового гола Днепра-1
Капитан днепрян поразил ворота АЕКа на 90-й минуте встречи
Несмотря на поражение в дебютном матче на международной арене, «Днепру-1» удалось таки открыть голевой счет в еврокубках.
Автором первого забитого мяча днепрян стал 27-летний капитан сине-бело-голубых Александр Сваток, который поразил ворота АЕКа на 90-й минуте встречи. Надо отметить, что среди украинских клубов более позднюю голевую премьеру в Лиге Европы (Кубке УЕФА) имели лишь «Таврия» и «Александрия».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые голы украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Клуб
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута*
|
Счет
|
Шахтер
|
15.09.1976
|
Владимир РОГОВСКИЙ
|
Динамо Брл (д)
|
3'
|
3:0
|
Динамо
|
19.09.1973
|
Виктор КОНДРАТОВ
|
Фредрикстад (г)
|
6'
|
1:0
|
Кривбасс
|
12.08.1999
|
Владимир ПОНОМАРЕНКО
|
Шамкир (д)
|
8'
|
3:0
|
Карпаты
|
16.09.1999
|
Иван ГЕЦКО
|
Хельсинборг (г)
|
16'
|
1:1
|
Металлург З
|
15.08.2002
|
Армен АКОПЯН
|
Биркиркара (д)
|
17'
|
3:0
|
Арсенал/ЦСКА
|
09.08.2001
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Йокерит (д)
|
23'
|
2:0
|
Заря
|
17.07.2014
|
Ариан ШЕТА**
|
Лячи (г)
|
23'
|
3:0
|
Днепр
|
18.09.1985
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
Висмут (г)
|
27'
|
3:1
|
Черноморец
|
17.09.1975
|
Анатолий ДОРОШЕНКО
|
Лацио (д)
|
33'
|
1:0
|
Металлург Д
|
19.09.2002
|
Бернар ЧУТАНГ
|
Вердер (д)
|
39'
|
2:2
|
Колос
|
17.09.2020
|
Евгений НОВАК
|
Арис (г)
|
48'
|
2:1
|
Олимпик
|
27.07.2017
|
Станислав БЕЛЕНЬКИЙ
|
ПАОК (д)
|
49'
|
1:1
|
Ворскла
|
23.07.1997
|
Виталий КОБЗАРЬ
|
Даугава (г)
|
50'
|
3:1
|
Мариуполь
|
15.07.2004
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Бананц (д)
|
53'
|
2:0
|
Металлист
|
20.09.2007
|
ЭДМАР
|
Эвертон (г)
|
78'
|
1:1
|
Днепр-1
|
18.08.2022
|
Александр СВАТОК
|
АЕК Л (д)
|
90'
|
1:2
|
Таврия
|
26.08.2010
|
Лаки ИДАХОР
|
Байер (д)
|
95'
|
1:3
|
Александрия
|
04.08.2016
|
Сергей СТАРЕНЬКИЙ
|
Хайдук (г)
|
103'
|
1:3
* начиная с дебюта; ** автогол
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