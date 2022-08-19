Форвард Металлиста может заменить Довбика в Днепре-1

Бразильский форвард Матеус Пейшото в ближайшее время может стать игроком «Днепра-1». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Это случиться в том случае, если спортклубовцы продадут Артема Довбика в это трансферное окно.

Отметим, что Пейшото сейчас играет в бразильской «Сеаре» на правах аренды, которая рассчитана до конца календарного года. Но «Металлист» может вернуть 26-летнего нападающего раньше условленного срока.

В составе «Металлиста» Пейшото сыграл 19 матчей и забил 15 голов.