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Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 12:11 |
2160
1

Форвард Металлиста может заменить Довбика в Днепре-1

Матеуса Пейшото могут досрочно вернуть из аренды

19 августа 2022, 12:11 |
2160
1
Форвард Металлиста может заменить Довбика в Днепре-1
ФК Металлист. Матеус Пейшото

Бразильский форвард Матеус Пейшото в ближайшее время может стать игроком «Днепра-1». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Это случиться в том случае, если спортклубовцы продадут Артема Довбика в это трансферное окно.

Отметим, что Пейшото сейчас играет в бразильской «Сеаре» на правах аренды, которая рассчитана до конца календарного года. Но «Металлист» может вернуть 26-летнего нападающего раньше условленного срока.

В составе «Металлиста» Пейшото сыграл 19 матчей и забил 15 голов. 

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Источник Чистий підкаст
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FoZZy
А без гравців "Металіста" слабо? Чи Євген "Усейн Болт" Красніков тепер всіх легіонерів "Металіста" у "Дніпро Мінус Один" перетягне?
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