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ATP
19 августа 2022, 11:40 | Обновлено 19 августа 2022, 12:03
162
0

ВИДЕО. Обзор матчей 5-го игрового дня Мастерса в Цинциннати

Алькарас обыграл Чилича, Шаповалов поборолся с Медведевым, Феликс совершил невероятный камбек

19 августа 2022, 11:40 | Обновлено 19 августа 2022, 12:03
162
0
ВИДЕО. Обзор матчей 5-го игрового дня Мастерса в Цинциннати
Instagram. Western & Southern open

На хардовом Мастерсе в Цинциннати (США) завершились все матчи 1/8 финала.

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