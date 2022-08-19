ATP19 августа 2022, 11:40 | Обновлено 19 августа 2022, 12:03
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ВИДЕО. Обзор матчей 5-го игрового дня Мастерса в Цинциннати
Алькарас обыграл Чилича, Шаповалов поборолся с Медведевым, Феликс совершил невероятный камбек
19 августа 2022, 11:40 | Обновлено 19 августа 2022, 12:03
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На хардовом Мастерсе в Цинциннати (США) завершились все матчи 1/8 финала.
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