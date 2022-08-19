Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Цинциннати

Состоялись матчи третьего круга хардового Мастерса в Цинциннати.

Борна Чорич, который заявился на турнир по защищенному рейтингу, после неожиданной победы над Рафаэлем Надалем сумел переиграть еще одного сеяного испанца. На это раз пострадал Роберто Баутиста-Агут.

Американец Тэйлор Фриц выбил шестого сеяного Андрея Рублева, а американец Бен Шелтон, остановивший во втором круге Каспера Рууда, был уничтожен британцем Кэмероном Норри.

Цинциннати. Третий круг

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Денис Шаповалов – 7:5, 7:5

Тэйлор Фриц [11] – Андрей Рублев [6] – 6:7(4), 6:2, 7:5

Стефанос Циципас [4] – Диего Шварцман [13] – 6:3, 6:3

Джон Изнер – Себастьян Корда [WC] – 7:6(3), 1:6, 7:6(4)

Нижняя часть сетки

Кэмерон Норри [9] – Бен Шелтон [WC] – 6:0, 6:2

Карлос Алькарас [3] – Марин Чилич [14] – 7:6(4), 6:1

Феликс Оже-Альяссим [7] – Янник Синнер [10] – 2:6, 7:6(1), 6:1

Борна Чорич [PR] – Роберто Баутиста-Агут [15] – 6:2, 6:3

Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Тэйлор Фриц [11]

Стефанос Циципас [4] – Джон Изнер

Нижняя часть сетки

Кэмерон Норри [9] – Карлос Алькарас [3]

Феликс Оже-Альяссим [7] – Борна Чорич [PR]