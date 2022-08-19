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ATP
19 августа 2022, 10:08 |
290
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Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Цинциннати

Борна Чорич продолжает обыгрывать испанцев

19 августа 2022, 10:08 |
290
0
Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Борна Чорич

Состоялись матчи третьего круга хардового Мастерса в Цинциннати.

Борна Чорич, который заявился на турнир по защищенному рейтингу, после неожиданной победы над Рафаэлем Надалем сумел переиграть еще одного сеяного испанца. На это раз пострадал Роберто Баутиста-Агут.

Американец Тэйлор Фриц выбил шестого сеяного Андрея Рублева, а американец Бен Шелтон, остановивший во втором круге Каспера Рууда, был уничтожен британцем  Кэмероном Норри. 

Цинциннати. Третий круг

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] –  Денис Шаповалов – 7:5, 7:5
 Тэйлор Фриц [11] – Андрей Рублев [6] – 6:7(4), 6:2, 7:5

 Стефанос Циципас [4] –  Диего Шварцман [13] – 6:3, 6:3
 Джон Изнер –  Себастьян Корда [WC] – 7:6(3), 1:6, 7:6(4)

Нижняя часть сетки

 Кэмерон Норри [9] –  Бен Шелтон [WC] – 6:0, 6:2
Карлос Алькарас [3] –  Марин Чилич [14] – 7:6(4), 6:1

 Феликс Оже-Альяссим [7] –  Янник Синнер [10] – 2:6, 7:6(1), 6:1
 Борна Чорич [PR] –  Роберто Баутиста-Агут [15] – 6:2, 6:3

Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] –  Тэйлор Фриц [11]
 Стефанос Циципас [4] –  Джон Изнер

Нижняя часть сетки

 Кэмерон Норри [9] –  Карлос Алькарас [3]
 Феликс Оже-Альяссим [7] –  Борна Чорич [PR]

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ATP Цинциннати Даниил Медведев Денис Шаповалов Тэйлор Фриц Андрей Рублев Стефанос Циципас Диего Шварцман Джон Изнер Себастьян Корда Кэмерон Норри Бен Шелтон Карлос Алькарас Марин Чилич Феликс Оже-Альяссим Янник Синнер Борна Чорич Роберто Баутиста Агут
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Источник Sport.ua
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