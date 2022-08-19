Лига конференций. Вильярреал уверенно обыграл Хайдук

В четверг «Вильярреал» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций дома обыграл «Хайдук» со счетом 4:2. Дубль на счету Хосе Луиса Моралеса.

«Вильярреал» - «Хайдук» - 4:2

Голы: 0:1 – 2 Биук, 1:1 – 14 Моралес, 2:1 – 19, автогол Ливая, 3:1 – 36 Моралес, 4:1 – 45 Жерар Морено, 4:2 – 85, пенальти Фоссати.

«Вильярреал» – Рейна, Манди, Куэнка, Адри (Фемения, 61), Коклен, Морланес (Парехо, 61), Педраса (Пау Торрес, 61), Чуквуэзе, Алекс Баэна, Жерар Морено (Ло Чельсо, 60), Моралес (Джексон, 73).

«Хайдук» Сплит – Калинич, Элез (Фоссати, 79), Миканович (Ловренчич, 70), Мельняк, Авазьем, Боревкович, Кровинович, Гргич, Ливая (Калинич, 79; Атанасов, 85), Сахити (Млакар, 69), Биук.

Предупреждения: Ливая (13), Алекс Баэна (32), Сахити (35), Авазьем (72), Манди (83), Ловренчич (90).