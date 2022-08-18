В четверг, 18 августа, в Валенсии на стадионе «Сиутат де Валенсия» состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором испанский «Вильярреал» примет хорватский «Хайдук». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Вильярреал

«Желтая субмарина» в прошлом сезоне все силы бросила на то, чтобы как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. И подопечным Унаи Эмери удалось стать полуфиналистами престижнейшего клубного турнира. На последнем «блок-посте» на пути к финалу их остановил грозный английский «Ливерпуль».

А вот в чемпионате Испании «Вильярреал» финишировал лишь на седьмой строчке турнирной таблицы, забрав последнюю путевку в третий по рангу еврокубок. Да и сыграть в групповом раунде Лиги конференций удастся лишь в случае победы в финале квалификации.

Хайдук

В Хорватии уже набрал неплохих оборотов национальный чемпионат. После 5 туров «Хайдук» занимает 3 место в таблице. В последнем матче клуб из Сплита уступил загребскому «Динамо» (1:4), несмотря на то, что именно «Хайдук» открыл счет.

В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций «Хайдук» не без проблем прошел португальский барьер. Дома команда Валдаса Дамбраускаса одолела «Виторию Гимарайнш» (3:1), после чего минимально уступила на выезде.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Вильярреал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вильярреал»: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса, Парехо, Ло Чельсо, Пино, Коклен, Морено, Джексон.

«Хайдук»: Калинич – Ловренчич, Симич, Авазием, Боревкович, Чолина, Гргич, Атанасов, Кровинович, Бюк, Ливая.

18 августа, четверг