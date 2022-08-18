Вильярреал – Хайдук. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Полуфиналист прошлого сезона Лиги чемпионов вступает в борьбу в третьем по рангу еврокубке
В четверг, 18 августа, в Валенсии на стадионе «Сиутат де Валенсия» состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором испанский «Вильярреал» примет хорватский «Хайдук». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Вильярреал
«Желтая субмарина» в прошлом сезоне все силы бросила на то, чтобы как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. И подопечным Унаи Эмери удалось стать полуфиналистами престижнейшего клубного турнира. На последнем «блок-посте» на пути к финалу их остановил грозный английский «Ливерпуль».
А вот в чемпионате Испании «Вильярреал» финишировал лишь на седьмой строчке турнирной таблицы, забрав последнюю путевку в третий по рангу еврокубок. Да и сыграть в групповом раунде Лиги конференций удастся лишь в случае победы в финале квалификации.
Хайдук
В Хорватии уже набрал неплохих оборотов национальный чемпионат. После 5 туров «Хайдук» занимает 3 место в таблице. В последнем матче клуб из Сплита уступил загребскому «Динамо» (1:4), несмотря на то, что именно «Хайдук» открыл счет.
В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций «Хайдук» не без проблем прошел португальский барьер. Дома команда Валдаса Дамбраускаса одолела «Виторию Гимарайнш» (3:1), после чего минимально уступила на выезде.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Вильярреал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Вильярреал»: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса, Парехо, Ло Чельсо, Пино, Коклен, Морено, Джексон.
«Хайдук»: Калинич – Ловренчич, Симич, Авазием, Боревкович, Чолина, Гргич, Атанасов, Кровинович, Бюк, Ливая.
18 августа, четверг
|«Вильярреал» – «Хайдук»
|Валенсия. Стадион «Сиутат де Валенсия». 21:45
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 2:1
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