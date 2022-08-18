ВИДЕО. Как Сваток подарил надежду Днепру-1 на общий успех

В четверг, 18 августа, в 21:00 прошел первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Днепр-1» и АЕК Ларнака из Кипра (1:2).

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Домашний матч клуба из Днепра прошел в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошице футбол арена». Вторая игра состоится через неделю, 25 августа, на Кипре.

Для «Днепра-1» один гол отыграл Александр Сваток, забив головой на 90-й минуте после подачи с углового.

ГОЛ! 1:2. Александр Сваток, 90 мин