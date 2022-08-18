Ига Свентек снова проиграла. Первая ракетка теряет обороты
Представительница Польши не смогла выйти в 1/4 финала в Цинциннати
В 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) Мэдисон Киз (США, WTA 24) обыграла первую ракетку мира Игу Свентек (Польша) в двух сетах.
Напомним, что Ига также не смогла пройти в финальные стадии соревнований в Торонто (Канада).
WTA Цинциннати (США). Хард. 1/8 финала
Мэдисон Киз (США) – Ига Свентек (Польша) – 6:3, 6:4
Стоит отметить, что Ига проигрывала во втором сете 0:5 и даже «висела» на матчболе, но смогла отыграться на *4:5. Тем не менее, полноценно вернуться к игре у представительницы Польши не получилось.
Для Киз это первая победа над первой ракеткой в карьере.
Далее американка сыграет с чемпионкой Уимблдона 2022 Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 25).
This angle... like, HOW?! 😲@Madison_Keys | #CincyTennis pic.twitter.com/2bjvD1QL8o— wta (@WTA) August 18, 2022
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