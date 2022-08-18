Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига Свентек снова проиграла. Первая ракетка теряет обороты
WTA
18 августа 2022, 22:59 | Обновлено 18 августа 2022, 23:08
161
1

Ига Свентек снова проиграла. Первая ракетка теряет обороты

Представительница Польши не смогла выйти в 1/4 финала в Цинциннати

18 августа 2022, 22:59 | Обновлено 18 августа 2022, 23:08
161
1
Ига Свентек снова проиграла. Первая ракетка теряет обороты
Instagram. Ига Свентек

В 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) Мэдисон Киз (США, WTA 24) обыграла первую ракетку мира Игу Свентек (Польша) в двух сетах.

Напомним, что Ига также не смогла пройти в финальные стадии соревнований в Торонто (Канада).

WTA Цинциннати (США). Хард. 1/8 финала

Мэдисон Киз (США) – Ига Свентек (Польша) – 6:3, 6:4

Стоит отметить, что Ига проигрывала во втором сете 0:5 и даже «висела» на матчболе, но смогла отыграться на *4:5. Тем не менее, полноценно вернуться к игре у представительницы Польши не получилось.

Для Киз это первая победа над первой ракеткой в карьере.

Далее американка сыграет с чемпионкой Уимблдона 2022 Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 25).

По теме:
Свёнтек стала первой за 3 года теннисисткой, выигравшей 50 матчей в сезоне
Единственная украинка в Цинциннати. Киченок узнала следующих соперниц
Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати
Ига Свёнтек Мэдисон Киз Елена Рыбакина WTA Цинциннати
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «У Динамо нападения нет вообще»
Футбол | 18 августа 2022, 20:13 11
Йожеф САБО: «У Динамо нападения нет вообще»
Йожеф САБО: «У Динамо нападения нет вообще»

Экс-тренер «Динамо» – о матче против «Бенфики»

ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
Футбол | 18 августа 2022, 01:25 17
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»

Наставник «Динамо» – о поражении от «Бенфики» (0:2) в раунде плей-офф ЛЧ

Гаэль Монфис из-за травмы пропустит US Open
Теннис | 17.08.2022, 13:57
Гаэль Монфис из-за травмы пропустит US Open
Гаэль Монфис из-за травмы пропустит US Open
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 18.08.2022, 04:55
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18.08.2022, 00:23
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arctic
Шкода! Може це просто Медісон знову нагнала форму ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
17.08.2022, 04:35 2
Футбол
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
16.08.2022, 21:20 2
Бокс
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
18.08.2022, 12:00 1
Футбол
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
18.08.2022, 13:50
Бокс
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
17.08.2022, 11:52 82
Футбол
Стало известно имя следующего соперника Ломаченко
Стало известно имя следующего соперника Ломаченко
17.08.2022, 13:10 11
Бокс
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
16.08.2022, 20:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности