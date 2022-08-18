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Лига Европы
Пюник
18.08.2022, FT 0 : 0
Шериф
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Лига Европы
18 августа 2022, 22:11 |
204
0

Лига Европы. Шериф сыграл в нулевую ничью с Пюником Меликяна

Судьба противостояния решится во втором матче

18 августа 2022, 22:11 |
204
0
Лига Европы. Шериф сыграл в нулевую ничью с Пюником Меликяна
ФК Шериф Тирасполь

В плей-офф квалификации Лиги Европы бывший клуб Юрия Вернидуба, «Шериф» из Тирасполя, встречался с «Пюником», который возглавляет хорошо известный украинским любителям футбола Егише Меликян.

Первый матч в Армении завершился нулевой ничьей. Ответный матч состоится через неделю, 25 августа.

«Пюник» - «Шериф» - 0:0

«Пюник» – Юрченко, Дашян, Братков, Вакуленко, Арутюнян (Самбрано, 61), Кочук, Гонсалес, Гайич (Коваленко, 44), Жуниньо, Отубанджо (Радески, 61), Юричич (Ненадович, 73).

«Шериф» – Челядник, Ренан Гедес, Кики, Эрон, Кпозо, Бадоло, Киабу, Дiop (Мудасиру, 83), Уаттара (Атьемвен, 72), Теян, Рашид.

Предупреждения: Ренан Гедес (30), Братков (50).

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Пюник Шериф Тирасполь Лига Европы
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Источник Sport.ua
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