Лига Европы. Шериф сыграл в нулевую ничью с Пюником Меликяна
Судьба противостояния решится во втором матче
В плей-офф квалификации Лиги Европы бывший клуб Юрия Вернидуба, «Шериф» из Тирасполя, встречался с «Пюником», который возглавляет хорошо известный украинским любителям футбола Егише Меликян.
Первый матч в Армении завершился нулевой ничьей. Ответный матч состоится через неделю, 25 августа.
«Пюник» - «Шериф» - 0:0
«Пюник» – Юрченко, Дашян, Братков, Вакуленко, Арутюнян (Самбрано, 61), Кочук, Гонсалес, Гайич (Коваленко, 44), Жуниньо, Отубанджо (Радески, 61), Юричич (Ненадович, 73).
«Шериф» – Челядник, Ренан Гедес, Кики, Эрон, Кпозо, Бадоло, Киабу, Дiop (Мудасиру, 83), Уаттара (Атьемвен, 72), Теян, Рашид.
Предупреждения: Ренан Гедес (30), Братков (50).
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