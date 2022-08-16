В четверг, 18 августа, в армянском Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором местный «Пюник» примет молдавский «Шериф». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Пюник

Команда из Еревана по итогам прошлого сезона стала чемпионом Армении, выиграв рекордный 15-й титул лучшего клуба страны. Подопечные Егише Меликяна в чемпионской гонке опередили «Арарат-Армению» лишь на одно очко. В еврокубках «Пюник» последние 3 года не играл, а в Лигу чемпионов и вовсе смог вернуться спустя 7 лет.

Золотые медали национального первенства вместе с «Пюником» завоевал украинский защитник Антон Братков, который уже выступал под руководством Меликяна во «Львове». Также армянский клуб этим летом усилился еще одним украинцем Сергеем Вакуленко. Экс-защитник «Карпат» последние два года выступал за вышеупомянутый «Арарат-Армению».

Шериф

Чемпион Молдовы в прошлом сезоне добился исторического успеха, впервые в истории сыграв в групповом раунде Лиги чемпионов, где, в частности, обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Этого успеха клубу помог добиться украинский специалист Юрий Вернидуб, который после начала полномасштабного вторжения россии покинул пост главного тренера, чтобы защищать свою родину.

Нынешний еврокубковый вояж клуб из Тирасполя начал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором оставил за бортом турнира боснийский «Зриньски» (0:0, 1:0). Во втором квалифайне был пройден словенский «Марибор» (0:0, 1:0), а вот в третьем последовал вылет от чешской «Виктории Пльзень» (1:2, 1:2). На правах аренды за «Шериф» выступает форвард «Львова» Пернамбуко, который сыграл во всех шести предыдущих еврокубковых поединках.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Шериф» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Пюник»: Бучнев – Гонсалес, Вакуленко, Баранов, Братков, Жуниньо, Самбрано, Арутюнян, Младенович, Джахани, Радески.

«Шериф»: Абалора – Крозо, Раделич, Кики, Гуйедес, Бадоло, Киабу, Лушкья, Рашид, Теджан, Пернамбуко.

18 августа, четверг