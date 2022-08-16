Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пюник – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Пюник
18.08.2022 20:00 - : -
Шериф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
16 августа 2022, 00:25 | Обновлено 16 августа 2022, 00:37
34
0

Пюник – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Команда Егише Меликяна против бывшего клуба Юрия Вернидуба

16 августа 2022, 00:25 | Обновлено 16 августа 2022, 00:37
34
0
Пюник – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Егише Меликян

В четверг, 18 августа, в армянском Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором местный «Пюник» примет молдавский «Шериф». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Пюник

 

Команда из Еревана по итогам прошлого сезона стала чемпионом Армении, выиграв рекордный 15-й титул лучшего клуба страны. Подопечные Егише Меликяна в чемпионской гонке опередили «Арарат-Армению» лишь на одно очко. В еврокубках «Пюник» последние 3 года не играл, а в Лигу чемпионов и вовсе смог вернуться спустя 7 лет.

Золотые медали национального первенства вместе с «Пюником» завоевал украинский защитник Антон Братков, который уже выступал под руководством Меликяна во «Львове». Также армянский клуб этим летом усилился еще одним украинцем Сергеем Вакуленко. Экс-защитник «Карпат» последние два года выступал за вышеупомянутый «Арарат-Армению».

Шериф

 

Чемпион Молдовы в прошлом сезоне добился исторического успеха, впервые в истории сыграв в групповом раунде Лиги чемпионов, где, в частности, обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Этого успеха клубу помог добиться украинский специалист Юрий Вернидуб, который после начала полномасштабного вторжения россии покинул пост главного тренера, чтобы защищать свою родину.

Нынешний еврокубковый вояж клуб из Тирасполя начал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором оставил за бортом турнира боснийский «Зриньски» (0:0, 1:0). Во втором квалифайне был пройден словенский «Марибор» (0:0, 1:0), а вот в третьем последовал вылет от чешской «Виктории Пльзень» (1:2, 1:2). На правах аренды за «Шериф» выступает форвард «Львова» Пернамбуко, который сыграл во всех шести предыдущих еврокубковых поединках.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Шериф» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Пюник»: Бучнев – Гонсалес, Вакуленко, Баранов, Братков, Жуниньо, Самбрано, Арутюнян, Младенович, Джахани, Радески.

«Шериф»: Абалора – Крозо, Раделич, Кики, Гуйедес, Бадоло, Киабу, Лушкья, Рашид, Теджан, Пернамбуко.

18 августа, четверг

«Пюник» – «Шериф»
Ереван. Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна. 20:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Серена Уильямс – Эмма Радукану. Прогноз на первый круг WTA Цинциннати
Копенгаген - Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Глазго Рейнджерс – ПСВ Эйндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Пюник Шериф Тирасполь прогнозы Лига Европы Денис Шаховец Юрий Вернидуб Егише Меликян
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лассина ТРАОРЕ: «Нравится работать с новым тренером. Хороший человек»
Футбол | 15 августа 2022, 17:29 5
Лассина ТРАОРЕ: «Нравится работать с новым тренером. Хороший человек»
Лассина ТРАОРЕ: «Нравится работать с новым тренером. Хороший человек»

Игрок рассказал о своем возврщении

ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
Футбол | 15 августа 2022, 09:19 0
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал ситуацию вокруг украинского футболиста

Виталий Кличко разводится с женой
Бокс | 15.08.2022, 11:37
Виталий Кличко разводится с женой
Виталий Кличко разводится с женой
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию
Футбол | 15.08.2022, 17:49
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
Футбол | 15.08.2022, 12:05
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
15.08.2022, 20:20 1
Бокс
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
14.08.2022, 21:15 6
Футбол
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
15.08.2022, 17:12 2
Бокс
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
14.08.2022, 19:10 41
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
14.08.2022, 12:04
Бокс
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
14.08.2022, 16:14 6
Футбол
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
14.08.2022, 07:23
Бокс
Роналду готов вернуться в Спортинг
Роналду готов вернуться в Спортинг
14.08.2022, 17:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности