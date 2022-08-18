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  4. Журналист: Еще два клуба АПЛ интересуются Бущаном
Англия
18 августа 2022, 18:05 |
1515
2

Журналист: Еще два клуба АПЛ интересуются Бущаном

«Челси» и «Лестер» нацелились на украинского вратаря

18 августа 2022, 18:05 |
1515
2
Журналист: Еще два клуба АПЛ интересуются Бущаном
Instagram. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан заинтересовал не только «Манчестер Юнайтед», но и другие английские клубы.

Журналист Игорь Бурбас сообщает, что 28-летним вратарем также интересуются «Челси» и «Лестер».

«Динамо» оценивает трансфер Георгия в 10 миллионов евро.

Отметим, что Бущана признали лучшим игроком «Динамо» в июле.

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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 2
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Gargantua
Лестер это реально. Деньги у них есть, а после продажи Шмайхеля горящая вакансия.
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+2
AЛВ
Бущан-найкращий воротар України.!!!👍
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+1
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