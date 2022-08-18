Журналист: Еще два клуба АПЛ интересуются Бущаном

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан заинтересовал не только «Манчестер Юнайтед», но и другие английские клубы.

Журналист Игорь Бурбас сообщает, что 28-летним вратарем также интересуются «Челси» и «Лестер».

«Динамо» оценивает трансфер Георгия в 10 миллионов евро.

Отметим, что Бущана признали лучшим игроком «Динамо» в июле.