Англия18 августа 2022, 18:05 |
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Журналист: Еще два клуба АПЛ интересуются Бущаном
«Челси» и «Лестер» нацелились на украинского вратаря
18 августа 2022, 18:05 |
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Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан заинтересовал не только «Манчестер Юнайтед», но и другие английские клубы.
Журналист Игорь Бурбас сообщает, что 28-летним вратарем также интересуются «Челси» и «Лестер».
«Динамо» оценивает трансфер Георгия в 10 миллионов евро.
Отметим, что Бущана признали лучшим игроком «Динамо» в июле.
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Комментарии 2
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Лестер это реально. Деньги у них есть, а после продажи Шмайхеля горящая вакансия.
Бущан-найкращий воротар України.!!!👍
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