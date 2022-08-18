Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Овчаренко возвращает форму, Белобородько снова в четвертьфинале
ITF
18 августа 2022, 18:34 | Обновлено 18 августа 2022, 19:51
217
3

Овчаренко возвращает форму, Белобородько снова в четвертьфинале

Украинцы пробились в 1/4 финала грунтовых турниров

18 августа 2022, 18:34 | Обновлено 18 августа 2022, 19:51
217
3
Овчаренко возвращает форму, Белобородько снова в четвертьфинале
Instagram. Александр Овчаренко

Украинские теннисисты Александр Овчаренко (АТР 432) и Илья Белобородько (АТР 694) вышли в четвертьфиналы грунтовых турниров в Швейцарии и Румынии соответсвенно.

Александр, после победы над молодым швейцарским дарованием в 1/16 финала грунтового фьючерса в Муттенце (Швейцария), обыграл еще одного швейцарца Даниэля Валента в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (9:7). Интересно, что Валент до своего матча с украинцем, утром сыграл 1/16 финала с недавним партером Александра Федерико Яннакконе. Их матч был перенесен из-за дождя.

Далее Овчаренко встретится с Маттео Мартино (Франция, ATP 390). Матч состоится 19 августа не ранее 11:00 по Киеву.

ФОТО. Яркие фотографии. Свитолина показала, как живет без тенниса
Больше в нашем Telegram
ФОТО. Яркие фотографии. Свитолина показала, как живет без тенниса

Илья Белобородько уже третью неделю подряд играет турниры в Румынии и третий раз выходит в четвертьфинал. Правда, дальше этой стадии он еще не проходил. В 1/8 финала грунтового фьючерса в Крайове (Румыния) он обыграл Шона Кенина (Франция, ATP 510) в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. 

В 1/4 финала украинец сыграет с Ильей Снитари (Молдова, ATP 605). Отметим, что Белобородько уже дважды обыгрывал представителя Молдовы.

По теме:
20-летний украинец спас 2 матчбола и обыграл «ученика Федерера»
Украинец стартовал с победы на турнире в Румынии
Украинец выиграл трофей в Румынии
ITF Муттенц ITF Крайова Александр Овчаренко Илья Белобородько
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Батальон Монако. Григория Суркиса могут выгнать из Верховной Рады
Война | 18 августа 2022, 18:24 6
Батальон Монако. Григория Суркиса могут выгнать из Верховной Рады
Батальон Монако. Григория Суркиса могут выгнать из Верховной Рады

А он еще там?

Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Футбол | 18 августа 2022, 09:50 9
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам

Португалец не хочет пускать под откос остаток карьеры, а клуб не желает терять прибыль…

Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 18.08.2022, 04:55
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати
Теннис | 17.08.2022, 21:31
Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати
Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 18.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
судячі логічно з інфо Овчаренко обіграв Валента  в одной восьмой і вийшов чвертьфінал
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Hater Is Here
хоч би коми правильно ставили
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
16.08.2022, 20:50 8
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
18.08.2022, 01:25 17
Футбол
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
16.08.2022, 22:53 12
Теннис
Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
16.08.2022, 23:23 4
Футбол
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
18.08.2022, 13:50
Бокс
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
18.08.2022, 00:23 5
Футбол
ФОТО. Усик пришел на пресс-конференцию в образе козака
ФОТО. Усик пришел на пресс-конференцию в образе козака
17.08.2022, 16:50 26
Бокс
Стало известно имя следующего соперника Ломаченко
Стало известно имя следующего соперника Ломаченко
17.08.2022, 13:10 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности