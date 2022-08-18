Овчаренко возвращает форму, Белобородько снова в четвертьфинале

Украинские теннисисты Александр Овчаренко (АТР 432) и Илья Белобородько (АТР 694) вышли в четвертьфиналы грунтовых турниров в Швейцарии и Румынии соответсвенно.

Александр, после победы над молодым швейцарским дарованием в 1/16 финала грунтового фьючерса в Муттенце (Швейцария), обыграл еще одного швейцарца Даниэля Валента в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (9:7). Интересно, что Валент до своего матча с украинцем, утром сыграл 1/16 финала с недавним партером Александра Федерико Яннакконе. Их матч был перенесен из-за дождя.

Далее Овчаренко встретится с Маттео Мартино (Франция, ATP 390). Матч состоится 19 августа не ранее 11:00 по Киеву.

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Илья Белобородько уже третью неделю подряд играет турниры в Румынии и третий раз выходит в четвертьфинал. Правда, дальше этой стадии он еще не проходил. В 1/8 финала грунтового фьючерса в Крайове (Румыния) он обыграл Шона Кенина (Франция, ATP 510) в двух сетах со счетом 6:4, 7:5.

В 1/4 финала украинец сыграет с Ильей Снитари (Молдова, ATP 605). Отметим, что Белобородько уже дважды обыгрывал представителя Молдовы.