И еще хотят Малиновского. Новичок АПЛ этим летом уже потратил 145 млн

По информации британских СМИ, новичок АПЛ «Ноттингем Форест» перед большим возвращением в элиту потратил уже 145,5 миллиона фунтов на подписание 16-ти новичков.

Пока что в течение этого трансферного окна в Англии больше потратил только «Челси», но Синие успевали продавать игроков, тогда как «Форест» только покупал.

И это, вероятно, еще не все приобретения.

Ранее сообщалось, что клуб хочет подписать украинца Руслана Малиновского, но хавбек «Аталанты» не горит желанием переходить в состав новичка элиты.

Сезон АПЛ Лесники начали с победы и поражения.