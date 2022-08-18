И еще хотят Малиновского. Новичок АПЛ этим летом уже потратил 145 млн
«Ноттингем Форест» оформил уже 16 новичков
По информации британских СМИ, новичок АПЛ «Ноттингем Форест» перед большим возвращением в элиту потратил уже 145,5 миллиона фунтов на подписание 16-ти новичков.
Пока что в течение этого трансферного окна в Англии больше потратил только «Челси», но Синие успевали продавать игроков, тогда как «Форест» только покупал.
И это, вероятно, еще не все приобретения.
Ранее сообщалось, что клуб хочет подписать украинца Руслана Малиновского, но хавбек «Аталанты» не горит желанием переходить в состав новичка элиты.
Сезон АПЛ Лесники начали с победы и поражения.
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