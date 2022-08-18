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  4. И еще хотят Малиновского. Новичок АПЛ этим летом уже потратил 145 млн
Англия
18 августа 2022, 16:49 |
828
0

И еще хотят Малиновского. Новичок АПЛ этим летом уже потратил 145 млн

«Ноттингем Форест» оформил уже 16 новичков

18 августа 2022, 16:49 |
828
0
И еще хотят Малиновского. Новичок АПЛ этим летом уже потратил 145 млн
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, новичок АПЛ «Ноттингем Форест» перед большим возвращением в элиту потратил уже 145,5 миллиона фунтов на подписание 16-ти новичков.

Пока что в течение этого трансферного окна в Англии больше потратил только «Челси», но Синие успевали продавать игроков, тогда как «Форест» только покупал.

И это, вероятно, еще не все приобретения.

Ранее сообщалось, что клуб хочет подписать украинца Руслана Малиновского, но хавбек «Аталанты» не горит желанием переходить в состав новичка элиты.

Сезон АПЛ Лесники начали с победы и поражения.

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Руслан Малиновский
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Источник Sky Sports
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