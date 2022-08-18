Жена Малиновского – о переезде: «Мы купили новый дом в Бергамо»

Жена Руслана Малиновского Роксана объяснила сборы вещей, которые все приняли за возможный трансфер в другой клуб, переездом в новый дом.

«Мы купили дом в Бергамо два года назад. Только сейчас все готово и мы заехали в него. Потихоньку я разбираюсь с коробками.

Для меня нет ничего важнее за семью и карьеру Руслана. Если он не сможет остаться в «Аталанте», он должен будет найти другое решение. Конечно, нам обидно, но такова футбольная жизнь. Он должен думать о своей карьере профессионального футболиста», – написала Роксана в инстаграме.

Ранее Жена Малиновского подписалась в инстаграме на главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.