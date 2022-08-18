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  4. Жена Малиновского – о переезде: «Мы купили новый дом в Бергамо»
Италия
18 августа 2022, 16:13 |
2391
0

Жена Малиновского – о переезде: «Мы купили новый дом в Бергамо»

Возможно, Руслан останется в «Аталанте»

18 августа 2022, 16:13 |
2391
0
Жена Малиновского – о переезде: «Мы купили новый дом в Бергамо»
Инстаграм Роксаны Малиновской

Жена Руслана Малиновского Роксана объяснила сборы вещей, которые все приняли за возможный трансфер в другой клуб, переездом в новый дом.

«Мы купили дом в Бергамо два года назад. Только сейчас все готово и мы заехали в него. Потихоньку я разбираюсь с коробками.

Для меня нет ничего важнее за семью и карьеру Руслана. Если он не сможет остаться в «Аталанте», он должен будет найти другое решение. Конечно, нам обидно, но такова футбольная жизнь. Он должен думать о своей карьере профессионального футболиста», – написала Роксана в инстаграме.

Ранее Жена Малиновского подписалась в инстаграме на главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.

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